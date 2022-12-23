Gölge CIA Rand’ın sinsi Türkiye planı

Artık net ve açık ortaya çıktı, 2023 Seçimleri yeni küresel (Sömürge) sistemini kurmaya çalışan Derin ABD-İngiltere ile Bağımsız Türk Devleti-Başkan Recep Erdoğan arasında yaşanmaktadır. Bu gerçeğin İŞARET FİŞEKLERİNİ 2020 yılında Gölge CIA olarak bilinen Rand Corp. raporunda görmüştük. RAND-2020 raporuna göre Türkiye'nin geleceği için dört farklı hedef içinde yer alan 2'ici madde çok dikkat çekiciydi.

Öngörü (hedef) 2 - "Erdoğan out" : Muhalif bir lider veya muhalif bir koalisyon 2023'te Başkan Erdoğan'ı yenmeyi başarır ve 2017'de yapılan anayasa değişiklikleri geri alınırsa, Türkiye yüzünü daha çok Batı'ya çevirdiği bir dış politika ve güvenlik politikasına geri dönebilir.

2020 yılında gölge CIA, Başkan Erdoğan'ı 2023'te devirmeyi planlarken, Küresel Çete'nin Başkan seçtirdiği (henüz göreve başlamadan) Biden demişti ki, "Türkiye'de Erdoğan'ı seçimle devirip muhalefet dostlarımızı iktidara getireceğiz." EVET. Bugün yaşanan iç ve dış olaylar, o günden bu güne Gölge CIA Rand raporundaki derin plan ikinci madde çerçevesinde yürütülüyor.

ALTILI MASA'NIN CİĞERİ

Altı artı HDP masasının ciğerini, 2020 Gölge CIA RAND zaten raporlamış.

Altı artı HDP masasını Derin Amerika'nın kurduğu belli olmuyor mu? 2017'de halk oyuyla yapılan anayasa değişikliklerini geri mi alacaklar?

Evet. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları Washington'a, Londra'ya, Berlin'e bakmadan yürümüyor. Altılı toplantılar sonunda açıklanan metinlerin hepsinde, "NATO'ya, Batı'ya bağlıyız" notları eksik olmuyor. Türk ordusunu Irak'tan, Suriye'den çekecekler. Doğu Akdeniz'e ABD'nin tetikçisi Yunanistan'ı sokacaklar.

Lozan anlaşmasına aykırı Yunanistan tarafından silahlandırılmış Ege adalarına ses çıkarmayacaklar.

Libya'ya, Azerbaycan'a şaşı bakacaklar. NATO ne derse onu yapacaklar. Rusya'ya sırtlarını dönecekler, Ukrayna'nın yanında olacaklar, Rusya'ya Batı'nın uyguladığı yaptırımlara katılacaklar.

İTHAL DANIŞMANLARI

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun ithal yabancı danışmanları tartışılıyor. Bu danışmanların getirilmesi de Derin Amerika Rand'ın raporuna göre yapılmaktadır. Amerika'da GERMAN MARSHALL FUND ile buluşmasını, yani Doların arkasındaki ROCKEFELLER AİLESİ'NİN tetikçisi SOROS'un karargahına götürülmesinin ardında GÖLGE CIA RAND vardır.

SONUÇ

RAND sıradan bir kuruluş değil. CIA'NİN GÖLGESİ. Doğrudan Pentagon- Amerikan savunma bakanlığına çalışıyor. 15 Temmuz 2016'da aparatları FETÖ ile darbeyi denediler. Şimdi CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında altı artı HDP masasını kurguladılar.

Muhalefet partileri Erdoğan'ı 2023'te yıkacaklarını hayal ediyor. Lütfen kimse bunlara bir komplo teorisi gözüyle bakmasın.

Bütün bunların nasıl ince ince WASHINGTON'DAN YÜRÜTÜLDÜĞÜ NET VE AÇIKTIR...