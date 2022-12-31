DEAŞ’a şafak operasyonu: Biri Fransız 22 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 10 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yılbaşında eylem hazırlığında olduğu ve örgütün mali yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.



YİNE DEAŞ YİNE FRANSIZ KADIN

Ayrıca DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde istihbarat, lojistik ve mali yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyette bulunduğu tespit edilen ve aslen Fransız uyruklu olan, çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'de sahte kimlikle gizlenen S.A. isimli kadının da Mersin'de olduğu belirlendi. Bu sabah belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Fransız kadının da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şahısların da yakalanması yönelik çalışmaların da devam ettiği bildirildi. 2019 yılında da Fransız vatandaşı olan 21 yaşındaki Anissa Laarous, Türkiye üzerinden DEAŞ'a katılacakken Adana'da yakalanmıştı.



2019 yılında da Fransız uyruklu Anissa Laarous adında başka bir kadın, Türkiye üzerinden DEAŞ'a katılacakken yakalanmıştı.



BOMBALI EYLEM YAPACAKTI

Afyonkarahisar'da önceki gün düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen zanlı da dün tutuklandı. Irak uyruklu A.S.L.R.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının terör örgütü içinde canlı bomba eğitimi aldığı ve bombalı saldırı yapabileceği belirtilmişti. Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da ise, TEM Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 10 zanlının kentte olduğunu tespit etti. TEM şubesi operasyon timleri ve özel harekat polislerince şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, baskın yaptıkları adreslerdeki 10 şüpheliyi yakaladı.



BİR OPERASYON DA SAMSUN'DA

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde belirlenen adrese istihbarat ve özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin dijital materyallerine de el konuldu. Böylece, dün Türkiye'de 22 DEAŞ şüphelisi yakayı ele verdi.