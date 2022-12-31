Kardeş ülke hava sahasına Türk sistemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk mühendisler tarafından üretilen yerli ve milli çok amaçlı radar sistemi ÇARE'nin kardeş ülke Azerbaycan'da kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Azerbaycan Havayolları Hava Seyrüsefer İştiraki AZANS (Azeraeronavigation) arasında imzalanan protokol ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "Bu protokol kapsamında fikri ve sınai mülkiyet hakları Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve tamamen Türk mühendislerimizce geliştirilen yerli ve milli Ar-Ge projelerinden ÇARE sisteminin satış sözleşmesini Azerbaycan ile imzaladık. İlk ürün satışımızı gerçekleştirdik" denildi. Sistemin devreye alınacağı meydanlarda öncelikli olarak mevcut sistemlere yazılım entegrasyonu çalışmalarının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Entegrasyon faaliyetlerinin ardından donanımların kurulumları Bakü Haydar Aliyev Havalimanı başta olmak üzere üç ayrı hava trafik kontrol ünitesinde tamamlanacak. ÇARE sistemlerinin kurulum süreci yaklaşık 7 ay içerisinde bitmiş olacak" denildi.