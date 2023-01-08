‘Suriye konusunda ana maddelerimiz belli’

İLİM Yayma Vakfı'nın düzenlediği Lisansüstü Öğrenci Buluşması, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın'ın da katılımıyla yapıldı. Buluşmaya Vakıf başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ile Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Ahmet Cevat Acar da katıldı. Buradaki programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İbrahim Kalın, Suriye ile yürütülen görüşmelere değindi. Suriye ile 11 yıl sonra ilk defa bakanlık düzeyinde gerçekleşen görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini ifade eden Kalın, "Bizim açımızdan sınır güvenliği, PKK terör örgütü ve onun uzantıları olan PYD ve YPG'ye karşı somut adım atılması, mültecilerin geri dönüşü ve Suriye tarafında yerlerinden edilmiş olan Suriye vatandaşlarının güvence altına alınması, aynı zamanda Astana süreci başlığı altında da Anayasa Komisyonu çalışmalarının devam etmesi bizim ana gündem maddelerimiz. Buralarda netice aldığımız oranda süreç hızlanacak, daha somut neticeler almamıza da imkan sağlayacak" diye konuştu.

DİĞER