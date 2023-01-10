Otoyol ve köprülere 2023’te zam yok

2023'ün ilk Kabine toplantısı, Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından konuşan Başkan Erdoğan, "EYT'li olarak bilinen vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Meclis'imize getiriyoruz" dedi. Erdoğan konuşmasının devamında bir de müjde vererek "Otoyol ve köprü hizmetlerinde yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek" diye konuştu. Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ OLDU

Yeni yüzyılımızın müjdecisi 2023'ü, Türkiye Yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı yaptık.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapma amacımız var. Son Kabine toplantımızın ardından EYT'li olarak bilinen vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Meclis'imizin takdirine sunuyoruz Gençlerimizin istihdamı için 6 bakanlık ile başlattığımız 1 milyon yazılımcı projemizi 29 Aralık'ta açıkladık.

Yeni yılın ilk iş gününde 2023'ün ihracat rakamlarını açıkladık.

İhracatçılarımızı tekrar tebrik ediyorum. Geldiğimiz seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Daha çok çalışacak, daha büyük başarılarımızın müjdesini milletimizle paylaşacağız. Yüzde 25 olarak yaptığımız zam oranımız içimize sinmedi, grup toplantımızda memur ve emekli zam oranını yüzde 30'a yükselttiğimizi duyurduk.

YÜZLERİ KIZARMIŞTIR

Cumartesi günü Antalya'da Kumluca ve Manavgat'ta yangın ve sel afetleri sonrasında vatandaşlarımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Kumluca'da selden zarar gören vatandaşlarımıza verdiğimiz destekle toparlandıklarını gördük. Manavgat'ta yanan konutların yerine yapılan konutla ile ne kadar gurur duysak azdır. Pazar günü de gençlerimizin coşkusuna ortak olduğumuz, Volkswagen Arena'da yaklaşık 10 bin gencimizle bir araya geldik. Bu sabah Arifiye'de yeni nesil fırtına obüslerin teslim törenine katıldık. Bu fırtına obüsleri dosta güven, düşmana korku felaket. Hatırlarsanız Arifiye'deki fabrika, muhalefetin satıldı dediği fabrikadır. Umarız bu yalanları söyleyenlerin yüzleri biraz olsun kızarmıştır.

1.4 MİLYON İSTİHDAM YAPTIK

Bir de müjde vermek istiyorum. Otoyol ve köprü hizmetlerinde yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek. Büyük bölümü kamu-özel ortaklığıyla hayata geçen projelerimiz, daha proje aşamasındayken engellenmeye çalışıldı.

Halbuki bu projeyle, birçok projeyi hayata geçirme fırsata bulduk. Projelerin milli gelirimize yaklaşık, Osman Gazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İzmir Otoyolu'nun 29 milyar dolar, Yavuz Selim Köprüsü'nün 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli'nin 7 milyar, İstanbul Havalimanı'nın 8 milyar dolar katkısı olmuştur.

KAMU-ÖZEL YATIRIMLARLA, GELECEK SENE DENGE SAĞLANACAK.

Madencilik sektöründeki iş sağlığı kapsamında 10 bin madencinin kontrolünü yaptık. 1.4 milyon vatandaşımızı istihdam ettik. Ülkemizin neredeyse tamamı kapsayan sosyal güvenlik şemsiyemizi daha da kapsayıcı olacak şekilde sürdürdük. İlaç raporlarının süresini uzatarak, vatandaşlarımıza kolaylık sağladık.

Elektronik devlet üzerinden yapılan işlemleri artıyoruz.

"KİMSE YALNIZ HİSSETMESİN DİYE ÇALIŞIYORUZ"

SOSYAL hizmetlerde, ülkemizde hiç kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için çalıştık. Bu amaçla diğer kurumlarımızla birlikte 2022'de yaptığımız harcamalar 578 milyar lirayı buldu.

Yakacak ve elektrik yardımına doğalgazı da ekleyerek kış kıyamet günü vatandaşlarımıza destek olduk. Afetlerde vatandaşlarımın yanında yer alarak 75 bin kişinin üzerinde vatandaşımızın yanında olduk. Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımızın sayısı 590 binin üzerine çıktı. Şehit ve gazilerimizin her alanda yanında olduk.

MUHALEFETE ANLAMLI ÇAĞRI: YALAN SİYASETİNİ ARTIK TERK EDİN

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Sakarya'da Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'ne katıldı. Törendeki konuşmasında muhalefet partilerine seslenen Başkan Erdoğan, "Ülkemizin çıkarlarını ilgilendiren milli meselelerde yalan siyasetini terk etmeye davet ediyorum" dedi. Erdoğan, "Yaparlarsa ne ala. Yapmazlarsa biz milletimize saygımızın gereği olarak onların yalanlarını deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Savunma sanayi alanında da tam bağımsızlığımızı ilan edene kadar durmayacak, dinlenmeyeceğiz.

İşte bugün burada olduğu gibi kamu ve özel sektör iş birliğiyle ülkemizi başarıdan başarıya koşturacağız. Türkiye'nin zincirlerini kırdığı alanların başında savunma sanayii geliyor. Göreve geldiğimizde yüzde 20'si milliydi, şimdi yüzde 80'i milli olan savunma sanayine sahibiz.

Bu alanda hayal dahil edilemeyen başarılara imza attık. Yapılamaz denilen, hayal mahsulü olarak nitelendirilen kritik projeleri gerçeğe dönüştürdük. Bu seviyeye bir anda gelmedik" diye konuştu.