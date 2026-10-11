187 milyara bloke! MASAK, fonlardan çıkan paranın izinde!

Soruşturma dosyasına giren verilere göre, 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon kar ettiği belirlendi.

MASAK DEVREDE

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın Tera'nın TLY fonunda 2 milyar 355 milyon kar ederek gerçek kişilerde kar sıralamasında listenin en başında yer almıştı. Hesaplarından 2026 yılında gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon olan Sandal'ın 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla fon hesabında 249 milyon 992 bin lirası kalmıştı. Melis Sandal gibi fon yatırım hesaplarından parayı banka hesaplarına çıkaran tüm isimlerle ilgili alınan mahkeme kararının ardından MASAK devreye girdi.