187 milyara bloke! MASAK, fonlardan çıkan paranın izinde!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek tespit edilmişti.
Soruşturma dosyasına giren verilere göre, 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon kar ettiği belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen bu isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na bildirdi. TMSF, listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladı.
187 MİLYARA BLOKE
Soruşturma kapsamında fonlardan yüksek karla çıkış yapan 141 kişi ile 73 şirketin hesaplarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bloke konuldu. Kişi ve şirket sahipleri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.
MASAK DEVREDE
Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın Tera'nın TLY fonunda 2 milyar 355 milyon kar ederek gerçek kişilerde kar sıralamasında listenin en başında yer almıştı. Hesaplarından 2026 yılında gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon olan Sandal'ın 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla fon hesabında 249 milyon 992 bin lirası kalmıştı. Melis Sandal gibi fon yatırım hesaplarından parayı banka hesaplarına çıkaran tüm isimlerle ilgili alınan mahkeme kararının ardından MASAK devreye girdi.
MİLYARLARIN İZİ SÜRÜLÜYOR
Mali Suçlar Araştırma Kurulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar doğrultusundan Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu fonlardan 100 milyon üzeri kar sağlayan isimlerin banka hesaplarını incelemeye aldı.187 milyar 653 milyon liranın fon hesaplarından çıktıktan sonra hangi hesaplara geçtiği ile ilgili detaylı MASAK raporlarının ardından soruşturma genişleyecek.