Başkan Erdoğan Muğla’dan Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Menteşe Atatürk Bulvarı'nda Marmaris-Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Muğla ile uzun zaman sonra hasret giderdiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Bugün Muğla bir başka. Eser ve hizmet siyasetimizin en güzel örneklerini Muğla'da görmek mümkün. Demokrasi ve kalkınma hamlelerimizle ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkarmanın ilk adımını attığımızı görüyorum. Dünyanın geçmeye hazırlandığı yeni yönetim ve ekonomi sisteminin adımını attık. Yönümüzü geleceğe dönmüş durumdayız. Bizim baktığımız tek yer milletimizin ihtiyaçlarıdır" dedi.

'O TERÖRİSTLER ÇIKAMAZ'

Erdoğan'ın hedefinde, Sakarya'daki obüslerin teslim töreninde komuta kademesinin alkışlamasını eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak projenin açılışında komutanlarla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük" diyen Başkan Erdoğan, "Bay Kemal, bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Fırtına Obüslerinin teslim törenini yaptı. Senin hayatında böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yapabilir misiniz? Ordumuz bunlarla o terör örgütlerini inlerine gömdü inlerine. Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın. Cezaevlerindeki teröristleri de nasıl çıkarırız gayreti içindesin. Boşuna uğraşma o teröristler oralardan çıkamazlar. Ama bu şimdiden vadediyor. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi? Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet terörden beslenenlere, kan emicilere bu ülkede yol vermez. Ben milletime güveniyorum, ben milletime inanıyorum ve bu yolda böyle yürüyeceğiz" diye konuştu

'KARIN AĞRISINI BİLİYORUZ'

"İhanet kampanyasında başarılı olamayan habis zihniyet bu defa kahraman ordumuzu hedef alarak asıl niyetini gösterdi" diyen Erdoğan, "Biz asıl karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. Arifiye'deki fabrikanın ülke savunma sanayiinin en önemli tesislerinden biri olmasından rahatsızlar. Sınır ötesinde teröristlerin başını ezen Türkiye'ye dayanamıyorlar. Krizler karşısında teslim olmak yerine krizleri fırsata dönüştüren Türkiye tablosunu içlerine sindiremiyorlar" ifadelerini kullandı.

'ANAYASAYI OKUMAMIŞLAR'

KONUŞMASINDA muhalefetin tarihinden de bahseden Başkan Erdoğan, "Rahmetli Menderes'i idam sehpasına gönderip ülkenin başına çullandılar. Rahmetli Demirel'i muhtıralarla yıpratıp ülkenin başına çöreklendiler. Rahmetli Özal'ı bin bir yalan ve iftira ile devreden çıkartıp ülkenin başına musallat oldular. İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren bize de aynısını yapmak için çok uğraştılar. Bir masa kurmuşlar. Etrafındaki herkesten başka ses çıkıyor. Herkes ayrı hesap yapıyor. Ya bunlar anayasayı da okumamışlar. Sen daha seçilmediğin halde nasıl oluyor da hemen seçime gideriz diyorsun. Bunların 'Allah bir' dediğine inanın başka bir şeyine inanmayın. Çünkü bunlar sadece zarar dostudur" açıklamasını yaptı.

KATILIM 50 BİNİ GEÇTİ

BAŞKAN Erdoğan, toplu açılış törenine katılımın 50 bin olduğunu ifade etti. "Bu muhteşem kalabalığın az önce resmi rakamını sordum elhamdülillah 50 bine varan bir katılımla bugün buradayız" diyen Erdoğan, "Çok sayıda yatırımı hizmete açıyoruz. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. Muğla'dan sandıkları patlatarak geleceğiz" dedi.

5 MİLYAR 211 MİLYONLUK HİZMET YAĞDI

- Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin yeni binaları ile alt yapı ve çevre düzenlemeleri çalışmalarının açılışı, Menteşe'deki 2'şer bin kişi kapasiteli 2 öğrenci yurdunun, Fethiye'deki bin 350 kişilik öğrenci yurdunun, Bodrum Gençlik Merkezi ve Spor Salonu'nun, Dalaman Spor Salonu'nun, Marmaris Stadı'nın, Milas Spor Salonu'nun açılışları yapıldı. - Bodrum ve Milas'ta 150'şer yataklı, Yatağan'da 100 yataklı devlet hastaneleri ile Ula Sağlık Merkezi açıldı.

- Muğla Kale yolunun tamamlanan 6 kilometresi ve tünelinin, Bozburun Datça yolunun tamamlanan kısımlarının, Milas Tarihi Sarıçay Köprüsü restorasyonunun açılışları yapıldı. - Milas içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi, Menteşe Göktepe sulamasının, Seydikemer Eşen Çayı ve Akçay Deresi ıslahının, Girme ve Seki arazi toplulaştırmasının, göletlerin, ağaçlandırmaların, Orköy ve kırsal kalkınma yatırımları hibe desteklerinin açılışları gerçekleştirildi.

- 644 milyon liralık bir yatırımla tamamlanan Muğla kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisi ile ilçelerimizdeki alt yapı yatırımlarının resmi açılışları Enerjide, aralarında 422 milyon liralık bir yatırım olan Yatağan Pamukkale Enerji İletim Hattının da bulunduğu çok sayıda yatırım hizmete açıldı.

- Muğla Valiliği tarafından neticelendirilen yol yapımlarının, antik kentlerdeki kazıların, tamamlanan restorasyonların, çevre düzenlemelerinin resmi açılışları Ayrıca çeşitli kurumların hizmet binaları ve diğer yatırımların açılışları ve bunlarla birlikte Köyceğiz, Ula, Kavaklıdere, Ortaca, Dalaman, Seydikemer ve Yatağan belediyelerinin 86 ayrı projesi hizmete açıldı.

"İZMİR'DEN ATILACAK FÜZE YUNANLILARI ÜRKÜTTÜ"

BAŞKAN Erdoğan, Fethiye'de vatandaşlarla buluştu. Buradaki konuşmasında Ege'de yaşanan gerilime değinen ve Yunanistan'ın korktuğunu ifade eden Erdoğan, "Kızılelma seri üretime başladıktan sonra F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. İzmir'de denemeler yapıldı ve oradan atılacak bir füze bunları ürkütmeye başladı. Ey Yunan! Sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok" diye konuştu.

OSMAN AKÇA