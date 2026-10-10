İZMİR HAFTA SONU HAVA DURUMU RAPORU |10-11 EKİM'DE HAVA NASIL OLACAK?

Son dakika İzmir haberleri... Termometrelerin aniden yükseleceğini öğrenen İzmirliler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bu cumartesi ve pazar günleri şehirde nelerin yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
10 EKİM CUMARTESİ İZMİR HAVA DURUMU
Cumartesi günü kent genelinde açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Günün en düşük sıcaklığı 16°C, en yüksek sıcaklığı ise 28°C olarak tahmin ediliyor. Gün içerisinde nem oranı %35 ile %65 arasında değişirken, güneydoğudan esecek rüzgarın hızının saatte 7 km civarında olması bekleniyor.
11 EKİM PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Pazar günü ise gökyüzünde zaman zaman parçalı bulutlar görülecek.
En düşük sıcaklığın 17°C, en yüksek sıcaklığın ise yine 28°C seviyesinde kalacağı öngörülüyor.
Pazar günü nem oranının %41 ile %75 aralığına yükselmesi ve güneyden esen rüzgarın saatte 8 km hıza ulaşması bekleniyor.