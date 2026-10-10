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Haberler İzmir İZMİR HAFTA SONU HAVA DURUMU RAPORU |10-11 EKİM'DE HAVA NASIL OLACAK?

İZMİR HAFTA SONU HAVA DURUMU RAPORU |10-11 EKİM'DE HAVA NASIL OLACAK?

Son dakika İzmir haberleri... Hava sıcaklıklarındaki sürpriz değişim kentin dört bir yanında hareketlilik yaratmaya hazırlanırken, meteoroloji uzmanlarının İzmir için paylaştığı son tahminler haftalık hesapları sil baştan değiştirdi. Peki İzmir'de hafta sonu nasıl olacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Termometrelerin aniden yükseleceğini öğrenen İzmirliler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bu cumartesi ve pazar günleri şehirde nelerin yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

10 EKİM CUMARTESİ İZMİR HAVA DURUMU

Cumartesi günü kent genelinde açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Günün en düşük sıcaklığı 16°C, en yüksek sıcaklığı ise 28°C olarak tahmin ediliyor. Gün içerisinde nem oranı %35 ile %65 arasında değişirken, güneydoğudan esecek rüzgarın hızının saatte 7 km civarında olması bekleniyor.

11 EKİM PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Pazar günü ise gökyüzünde zaman zaman parçalı bulutlar görülecek.

En düşük sıcaklığın 17°C, en yüksek sıcaklığın ise yine 28°C seviyesinde kalacağı öngörülüyor.

Pazar günü nem oranının %41 ile %75 aralığına yükselmesi ve güneyden esen rüzgarın saatte 8 km hıza ulaşması bekleniyor.

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