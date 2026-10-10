İZMİR HAFTA SONU HAVA DURUMU RAPORU |10-11 EKİM'DE HAVA NASIL OLACAK?

Son dakika İzmir haberleri... Termometrelerin aniden yükseleceğini öğrenen İzmirliler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bu cumartesi ve pazar günleri şehirde nelerin yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

10 EKİM CUMARTESİ İZMİR HAVA DURUMU

Cumartesi günü kent genelinde açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Günün en düşük sıcaklığı 16°C, en yüksek sıcaklığı ise 28°C olarak tahmin ediliyor. Gün içerisinde nem oranı %35 ile %65 arasında değişirken, güneydoğudan esecek rüzgarın hızının saatte 7 km civarında olması bekleniyor.