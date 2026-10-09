SON DAKİKA: İzmir Çeşme Belediyesi'nde rüşvet mesajları ortaya çıktı! 11 şüpheli hakkında tutuklama talebi: 'Havuz' koduyla milyonluk vurgun

Son dakika haberleri... Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca Çeşme Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle dikkat çekici görüşme ve yazışmalar ortaya çıkarıldı.
İnceleme tutanaklarında "Kişi 1" olarak yer alan şahsın ihbarcı, "Kişi 2" ve "Kişi 3" olarak belirtilen kişilerin ise dosya şüphelileri ÇEŞTUR büro memuru Aziz Metin ve Büro yönetim elemanı Aydın Aydemir olduğu kaydedildi. Görüşmelerde belediyedeki ruhsat işlemleri, para alışverişi, işlerin çözülmesi karşılığında talep edilebileceği belirtilen tutarlar ve belediye yöneticilerinin konumları hakkında konuşmalar yer aldı. Kayıtlarda Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emrecan, İmar Müdürü Buğçe ve Fen İşleri Müdürü Furkan'ın isimleri de geçti.
"BİR HAVUZ VAR HEPSİ PAYLAŞIYOR"
Dijital kayıtlardaki görüşmelerde, belediyedeki bazı işlemlerle bağlantılı olduğu öne sürülen para trafiği için "havuz" ifadesi kullanıldı. Kişi 2'nin, "Orada bir havuz var" dediği, Kişi 3'ün ise "O havuza gidiyor para" ve "Hepsi paylaşıyor" ifadelerini kullandığı görüldü. Görüşmelerde Kişi 2'nin, İmar Müdürü'ne ilişkin konuşma sırasında "Müdürün aldığı bir şey yok" dediği, Kişi 1'in ise paranın içeride pay edildiğine yönelik ifadeler kullandığı kayıtlara yansıdı.
Kişi 1, daha önce bir miktar para gönderdiğini ve bu paranın büyük bölümünün bir kadına, bir kısmının da başka bir yere gittiğini anlatarak endişelerini dile getirdi. Görüşmede, söz konusu para hareketlerinin hangi işlemlerle bağlantılı olduğuna ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.
"BİR MİLYON İKİ MİLYON ÜÇ MİLYON İSTEMİŞ"
Kayıtlarda Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emrecan Durmaz'ın da adı da para taleplerine ilişkin konuşmalarda geçti. Kişi 1'in, işin çözümü için ne kadar ücret talep edilebileceğini sorması üzerine Kişi 3'ün, "Bir bakmışsın bir milyon, iki milyon istemiş, bir bakmışsın üç milyon istemiş" dediği duyuldu. Aynı görüşmelerde, işin gerçekleşmesi hâlinde toplam maliyetin 2-3 milyon liradan aşağı olmayabileceği ifade edildi. Kişi 2'nin, "Sizin bu iş olacak olursa sizin maliyetin gene 2-3 milyondan aşağı olmaz" sözlerine karşılık Kişi 1'in, "Vallahi iyi, biz razıyız" dediği kayıtlara yansıdı. Konuşmanın devamında Kişi 2'nin, "1 milyon bize yazarsınız" ifadesini kullandığı, Kişi 1'in ise işin çözülmesi hâlinde anlaşabileceklerini belirttiği görüldü.
"İKİ TANE ARABA ALDIK"
Dijital materyallerdeki görüşmelerde, belediye başkan yardımcısının adı geçerken geçmişte yapılan bazı işlerden ve araç alımından da söz edildi. Kişi 1'in, Emrecan'ın bazı kişilere yardımcı olduğunu bildiğini söylemesi üzerine Kişi 3'ün, "Araba istedik, iki tane araba aldık" ifadesini kullandığı duyuldu. Görüşmenin devamında başka işlerden de bahsedildiği, ancak bazı bölümlerin anlaşılmadığı belirtildi. Kayıtlarda geçen ifadeler, soruşturma kapsamında incelenen diğer delillerle birlikte değerlendirilmek üzere dosyaya girdi.
"FURKAN MÜDÜRE GİDECEĞİZ"
Görüşmelerde Fen İşleri Müdürü Furkan Yiğit'in de adı da işlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması bağlamında geçti. Kişi 1'in, kendi işinin çözülmesi için belediyede kimlerle görüşüleceğini sorması üzerine Kişi 2'nin, "Şimdi senin işi açıkça Furkan müdüre söyleyeceğiz" dediği kaydedildi.
Furkan'ın kim olduğunu soran Kişi 1'e, Fen İşleri Müdürü olduğu yanıtı verildi. Ardından Kişi 2'nin, "O ne derse o oluyor başkandan sonra" ifadesini kullandığı görüldü. Aynı konuşmada Kişi 2, belediyede çok sayıda iş yaptıklarını ve o gün üç ruhsat aldığını söyledi. Kişi 1'in ise belediyenin işleyişine ilişkin, "Belediye elinizde, niye koşturuyorsunuz ki?" şeklinde konuştuğu kayıtlara yansıdı.
11 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Öte yandan adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İtirafçı olduğu öğrenilen Deniz Songül Yalçın ise adli kontrol şartı talebiyle sevk edildi.