SON DAKİKA: İzmir Çeşme Belediyesi'nde rüşvet mesajları ortaya çıktı! 11 şüpheli hakkında tutuklama talebi: 'Havuz' koduyla milyonluk vurgun

Kayıtlarda Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emrecan Durmaz'ın da adı da para taleplerine ilişkin konuşmalarda geçti. Kişi 1'in, işin çözümü için ne kadar ücret talep edilebileceğini sorması üzerine Kişi 3'ün, "Bir bakmışsın bir milyon, iki milyon istemiş, bir bakmışsın üç milyon istemiş" dediği duyuldu. Aynı görüşmelerde, işin gerçekleşmesi hâlinde toplam maliyetin 2-3 milyon liradan aşağı olmayabileceği ifade edildi. Kişi 2'nin, "Sizin bu iş olacak olursa sizin maliyetin gene 2-3 milyondan aşağı olmaz" sözlerine karşılık Kişi 1'in, "Vallahi iyi, biz razıyız" dediği kayıtlara yansıdı. Konuşmanın devamında Kişi 2'nin, "1 milyon bize yazarsınız" ifadesini kullandığı, Kişi 1'in ise işin çözülmesi hâlinde anlaşabileceklerini belirttiği görüldü.

"İKİ TANE ARABA ALDIK"

Dijital materyallerdeki görüşmelerde, belediye başkan yardımcısının adı geçerken geçmişte yapılan bazı işlerden ve araç alımından da söz edildi. Kişi 1'in, Emrecan'ın bazı kişilere yardımcı olduğunu bildiğini söylemesi üzerine Kişi 3'ün, "Araba istedik, iki tane araba aldık" ifadesini kullandığı duyuldu. Görüşmenin devamında başka işlerden de bahsedildiği, ancak bazı bölümlerin anlaşılmadığı belirtildi. Kayıtlarda geçen ifadeler, soruşturma kapsamında incelenen diğer delillerle birlikte değerlendirilmek üzere dosyaya girdi.

"FURKAN MÜDÜRE GİDECEĞİZ"

Görüşmelerde Fen İşleri Müdürü Furkan Yiğit'in de adı da işlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması bağlamında geçti. Kişi 1'in, kendi işinin çözülmesi için belediyede kimlerle görüşüleceğini sorması üzerine Kişi 2'nin, "Şimdi senin işi açıkça Furkan müdüre söyleyeceğiz" dediği kaydedildi.

Furkan'ın kim olduğunu soran Kişi 1'e, Fen İşleri Müdürü olduğu yanıtı verildi. Ardından Kişi 2'nin, "O ne derse o oluyor başkandan sonra" ifadesini kullandığı görüldü. Aynı konuşmada Kişi 2, belediyede çok sayıda iş yaptıklarını ve o gün üç ruhsat aldığını söyledi. Kişi 1'in ise belediyenin işleyişine ilişkin, "Belediye elinizde, niye koşturuyorsunuz ki?" şeklinde konuştuğu kayıtlara yansıdı.