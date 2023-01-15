Başkan Erdoğan’dan 2023 Akdeniz hamleleri

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının altılı masası, aday belirleyemeyip birbirlerine çelme atarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi yeni dünya düzeninde etkili aktör yapma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bilindiği gibi, Doğu Akdeniz ve ADALAR DENİZİ (EGE) sadece Türkiye için değil küresel güçler için de yaşadığımız günlerde tarihsel önemini çok arttırdı. Küresel güçlerden sızan bazı istihbarat belgelerinde SAVAŞ RİSKİ EN YÜKSEK BÖLGE olarak geçiyor. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi jeopolitik ve jeostratejik konumu ile de ülkemizin geleceği açısından son derece önemli bir yere sahip. Bunun yanında yavru vatan Kıbrıs'a ev sahipliği yapması nedeniyle barındırdığı hidrokarbon yatakları bakımından Türkiye'nin gelecek planlarını doğrudan ilgilendirmektedir.

BÖLGESEL GÜÇ TÜRKİYE

Havzayı önemli hale getiren hidrokarbon yataklarının çoğu Kıbrıs adası etrafında yoğunlaşmaktadır.

Diğer taraftan Türkiye'nin bir enerji üssü olmasını sağlayacak Avrupa enerji hatlarını kontrol etmek istemesi, 2023 hedeflerindendir. Bunun Türkiye'yi tartışmasız bölgesel bir güç haline getireceğini bilen bölgesel aktörlerin yanı sıra bölgeye ABD, Rusya, Fransa ve Çin'in ilgisi bilinen bir gerçektir.

Bu da Doğu Akdeniz'in ne kadar önemli bir bölge olduğunu net ve açık göstermektedir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 DOĞU AKDENIZ VE ADALAR DENİZİ jeopolitik hamleleri arka arkaya devreye giriyor. Küresel ülkelere derin mesaj verecek ve derin ABD'nin tetikçiliğini yapan Yunanistan'ın nefesini kesecek hamlelerin detaylarına bakalım.

1) KKTC'NİN TANINMASI İÇİN MEKİK DİPLOMASİSİ:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın titizlikle yürüttüğü KKTC'nin tanınması yolundaki mekik diplomasisi sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletler Birliği'ne gözlemci üye olarak kabul edildi. Mekik diplomasisi 2023 yılında çok ses getirecek.

Türk Devletler Teşkilatı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha derinlikli ilişkileri ve başta Azerbaycan, Pakistan, Katar, Gambiya ve diğer Afrika ülkelerinin KKTC'yi tanıma sürecine yönelik diplomasisi Başkan Erdoğan tarafından tüm hızıyla sürdürülüyor.

2) ANADOLU UÇAK GEMİSİ 23 NİSAN'DA DOĞU AKDENİZ'DE BAYRAK GÖSTERECEK: Anadolu Gemisi çok maksatlı, uçak ve amfibi gemisi... Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a büyük ses getirecek bir törenle teslim edilecek.

Türkiye'nin amiral gemisinin ilk görev yerinin Türkiye'nin deniz yetki alanı Adalar Denizi ile Girit Adası açıkları. Bilindiği gibi, Girit adası ile Rodos arası, Doğu Akdeniz ile Adalar Denizi (EGE) kesişme bölgesidir.

Anadolu uçak gemisi, Türkiye'ye yapılan ayak oyunlarına karşılık verecek.

Girit'in güneyinde batısında 12 mil hayalleri görenlerin uykularını kaçıracak. Bölgedeki son gelişmelere yönelik birtakım yapılanmalara ikaz ve ihtar etmek üzere bir görev emri almış olarak dolaşacak. TCG Anadolu uçak gemisi, Libya konusunda acil ve ivedi bir hadise yaşandığı takdirde istikamet alacak.

Gerektiğinde Kızıldeniz, Somali, Cibuti ve Sudan deniz alanlarında da bayrak gösterecek.

3) GEÇİTKALE İHA ÜSSÜ GÖREVE HAZIR.

4) GAZİMAGOSA TÜRK DENİZ ÜSSÜ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

5) ABDULHAMİT HAN'IN YENİ GÖREV BÖLGESİ:

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin çalıştığı Gazipaşa Yörükler 1 kuyusu 2023 müjdelerine hazırlanıyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de doğalgaz ihtimali bulunan 5 nokta tespit etti. Gazipaşa'nın 55 kilometre açığı da o noktalardan biri. Yörükler 1 kuyusu tesadüfen seçilmedi. Türk sismik gemileri Doğu Akdeniz'i baştan sona taradı.

Şu anda Doğu Akdeniz ile ilgili ciddi veriler Türkiye'nin elinde. Bu bölge KTTC'ye yakın.

Doğalgaz bulunduğu belirlenen ihtilaflı noktalara da yakın. Abdülhamit yörüklerde doğalgaz müjdesi verdikten sonra, KKTC ile Girit adası açıklarına kadar olan Türk deniz sahasında görev emri alması programda.

SONUÇ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında da DOĞU AKDENİZ VE ADALAR DENİZİ'NDE (EGE) yeni müthiş hamlelere hazırlanıyor. Bu hamleler kartların yeniden dağıtılmasını sağlayacak. TÜRKİYE'NİN YÜZYILI HAYIRLI OLSUN.