‘Türkiye Yüzyılı, terakki devri olacak’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Tünelin bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Merzifon- Osmancık arasındaki güzergahta 921 metrelik tünelin yanı sıra 3,6 kilometreyi bulan bağlantı yolları ve 4 köprü de yer alıyor. Sadece vakitten ve akaryakıttan yılda 21,4 milyon lira tasarruf sağlayacak" dedi.

'DAHA BÜYÜK HEEDEFLER'

Cumhuriyet'in 100. yılına milletle birlikte daha büyük umutlar ve daha büyük hedeflerle girdiklerini dile getiren Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız. Elbette bu noktaya kolay gelmedik.

Küresel yönetim ve ekonomi sistemi salgınla, savaşla, krizle kökünden sarsılırken ülkemizin sahip olduğu güçlü altyapı üzerinde büyük bir atılıma hazırlamak için çok mücadele verdik, çok gayret gösterdik.

Önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak, kurulan tuzakları birer birer bozarak, maruz kaldığımız saldırıları birer birer göğüsleyerek, bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke konumuna yükseldik. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin küresel düzeyde söz ve karar sahibi olma iradesini güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.