İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyor

DANİMARKALI aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin İsveç'teki Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler sürüyor. Tüm dünyadan olayı kınayan açıklamalar ve protesto sesleri yükselirken, Türkiye'den de Dışişleri Bakanlığı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert bir açıklama geldi.

'HESABI SORULMALI'

İSVEÇ merkezli Dagens Nyheter gazetesinin sorularını yanıtlayan Altun, "İfade özgürlüğü ile nefret söylemi arasında büyük fark vardır. Kur'an-ı Kerim yakmanın özgürlükle hiçbir alakası yok. Bu olay, İsveç'teki Müslümanlar başta olmak üzere Müslümanlara yönelik şiddeti teşvik etmektir. Aynı durum terör propagandası için de geçerli. İsveç makamlarından sözlerini tutmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İsveç'in NATO üyeliği sürecinin Türkiye'nin ABD ile ilişkileriyle hiçbir bağlantısının olmadığını da kaydeden Altun, "İsveç'in NATO'ya girmesini sağlayabilecek tek ülke İsveç'tir" diye konuştu. İsveç'teki skandala çok sayıda ülkeden tepki gelirken, Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es- Sadr, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınamak için 1 milyon imza toplanarak İsveç Büyükelçiliğine iletilmesi çağrısı yaptı. Yapılan kınama açıklamalarında sağduyu çağrıları da yapılırken, Paludan'dan hesap sorulması gerektiği de ifade edildi. Dünya Müslüman Alimler Birliği de, İslam dünyasındaki hükümetlere kararlı tutum sergilemesi ve İslam ümmetinin kutsallarının korunması çağrısında bulundu.



IRKÇI PALUDAN KORKUYORMUŞ

YAPTIĞI provokatif saldırının ardından İsveç medyasına konuşan Rasmus Paludan, olaydan sonra yaşananların düşündüğü gibi çıkmadığını belirtti. Paludan "Pişman mısınız?" sorusuna "Hayır. Bunu yaptım çünkü siyasi sebeplerim vardı. Bu kadar çok insanın beni öldürmek istediğini görünce üzüldüm. Eskiye kıyasla şu an daha çok tehdit geliyor. Ciddi tehditler alıyorum. Birileri beni öldüreceğini söylediği için korkuyorum" yanıtını verdi.