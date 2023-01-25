YÖKDİL/1 başvuruları başladı! Başvurular nereden, nasıl yapılır?

YÖKDİL/1 başvuru ekranı ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı. Başvuru kılavuzu yayımlanırken, başvuru ücretlerinde bu yıl artış yaşanmadı. Bu noktada, YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. İşte Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı hakkında detaylar...

2023 YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 YÖKDİL/1 başvurularının başladığını duyurdu. Akabinde YÖKDİL başvuru ekranı ve kılavuzu da adayların erişimine açıldı. Sürece ilişkin detaylara aşağıdaki linkte yer alan kılavuzdan ulaşabilirsiniz.

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

2023 YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

12 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2023 YÖKDİL/1 için başvurular, 25 Ocak – 1 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular ise 8 Şubat 2023 tarihinde alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınav sonuçları 29 Mart 2023 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

2023 YÖKDİL/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı YÖKDİL/1 sınavı başvuru ücreti, 185,00 TL olarak belirlendi.