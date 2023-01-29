Forbes Köşkü hizmete açılacak

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca'da bulunan tarihi Forbes Köşkü'nün restorasyonu ve restorasyon sonrası Bucalılar'ın kullanımına açılması için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Kaya, daha önce restorasyon geçiren 113 yıllık tarihi binanın tekrar elden geçirilerek İzmir'e ve Buca'ya kazandırılacağını ifade etti. Forbes Köşkü'nün Levanten köşkleri arasındaki en görkemli yapı olduğunu söyleyen Kaya, "Forbes Köşkü hem ülkemizin hem İzmir'imizin hem de Buca'mızın önemli bir tarihi değeri. Burada daha önce restorasyon çalışması yapılarak özellikle dış cephede bir sağlıklaştırma sağlandı. Şimdi daha detaylı bir restorasyon ile burayı ele almayı hedefliyoruz. Burada hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde gerekli çalışmaları yaparak süreci başlatıyoruz. Öncelikli hedefimiz restorasyonu tamamlamak. Sonrasında da burayı hemşerilerimizin en iyi kullanabildiği şekliyle hizmetlerine sunacağız" dedi.