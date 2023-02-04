Nazilli’de Başkan Erdoğan coşkusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da yaptığı toplu açılış törenininin ardından Nazilli ilçesinde kendisini bekleyen vatandaşlara da hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Geldiğimiz andan itibaren yol boyu o coşkulu kalabalıklar bizi de farklı bir heyecana boğdu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nazilli bizi iyi tanır. Eğitimde şehrimize kazandırdığımız dersliklerle, gençlik ve sporda yaptığımız 4 yeni bina ile tanır. İnşa ettiğimiz yarı olimpik yüzme havuzu ile tenis kortu ile tanır.

Islah ettiğimiz 13 dere ile bizi tanır. Bitkisel üretim, hayvancılık ve afet zararı kapsamında 50 milyon liralık kırsal kalkındırma destekleri ile hayata geçirdiğimiz 61 proje ile bizi tanır. Getirdiğimiz doğalgaz ile bizi tanır.

Nazilli'ye yakında Teknopark kuracağız."

Altılı masaya eleştirlerde bulunan Başkan Erdoğan, "Size Batı aferin desin. Bize Ahmet, Mehmet, Ayşe'm evet diyecek. 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal ve arkadaşlarına bay bay diyor musunuz? Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmeliyorlar." diye konuştu.