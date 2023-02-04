  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Nazilli'de Başkan Erdoğan coşkusu

Nazilli'de Başkan Erdoğan coşkusu

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'daki topğlu açılış töreninin ardından geçtiği Nazilli ilçesinde halka hitap etti. Burada da coşkulu kalabalığa önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, altılı masayı eleştirerek "Onlara Batı aferin desin. Bize Ahmet, Mehmet, Ayşe'm evet diyecek. 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal ve arkadaşlarına bay bay diyor musunuz?" diye sordu.

04.02.2023, 17:11 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023, 17:32

Nazilli’de Başkan Erdoğan coşkusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da yaptığı toplu açılış törenininin ardından Nazilli ilçesinde kendisini bekleyen vatandaşlara da hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Geldiğimiz andan itibaren yol boyu o coşkulu kalabalıklar bizi de farklı bir heyecana boğdu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nazilli bizi iyi tanır. Eğitimde şehrimize kazandırdığımız dersliklerle, gençlik ve sporda yaptığımız 4 yeni bina ile tanır. İnşa ettiğimiz yarı olimpik yüzme havuzu ile tenis kortu ile tanır.

Islah ettiğimiz 13 dere ile bizi tanır. Bitkisel üretim, hayvancılık ve afet zararı kapsamında 50 milyon liralık kırsal kalkındırma destekleri ile hayata geçirdiğimiz 61 proje ile bizi tanır. Getirdiğimiz doğalgaz ile bizi tanır.

Nazilli'ye yakında Teknopark kuracağız."

Altılı masaya eleştirlerde bulunan Başkan Erdoğan, "Size Batı aferin desin. Bize Ahmet, Mehmet, Ayşe'm evet diyecek. 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal ve arkadaşlarına bay bay diyor musunuz? Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmeliyorlar." diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA