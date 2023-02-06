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Deprem fırsatçıları bir bir tespit ediliyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan bazı otobüs firmaları ile battaniye gibi eşya satan işletmeler hakkında inceleme başlattı.

AA

06.02.2023, 18:32 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023, 19:05

Deprem fırsatçıları bir bir tespit ediliyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ından deprem fırsatçılarına inceleme... Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "06/02/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremi fırsat bilen, AŞTİ de faaliyet gösteren bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığı, depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hayati öneme haiz battaniye başta olmak üzere bir çok eşyanın fiyatlarının ilgili satıcılar tarafından fahiş oranda artırıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine fiyatları etkileme, mal veya hizmet satımından kaçınma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir." denildi.
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