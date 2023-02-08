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AFAD yayınladı! İşte deprem bölgesi için acil ihtiyaç listesi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde hissedildi. Bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken tüm Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu. AFAD öncelikli kabul edilecekler listesini yayınladı. İşte deprem bölgesi acil ihtiyaç malzemeleri...

08.02.2023, 08:38 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023, 08:38

AFAD yayınladı! İşte deprem bölgesi için acil ihtiyaç listesi

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından tek yürek oldu. 10 ilde etkili olan deprem nedeniyle can kayıpları yaşanırken depremden etkilenen vatandaşlar için de yardım seferberliği başlatıldı.

60 BİNDEN FAZLA PERSONEL GÖREV ALIYOR
Bölgede, AFAD, PAK, Jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, itfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, STK ve gönüllüler, güvenlik, yerel destek ve uluslararası arama kurtarma ekiplerinden toplam 60 bin 218 personelin görev yapıyor.

AFAD LİSTEYİ PAYLAŞTI
Deprem bölgesinde canla başla arama kurtarma çalışmaları sürerken depremzedelerin acil ihtiyacı olan ürünlerin karşılanmasına yönelik çok sayıda ilden yardımlar gönderildi. AFAD da depremzedelerin ayni ihtaçlarına yönelik bir liste paylaştı.

BAĞIŞLAR İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?
AFAD'ın yaptığı açıklamada "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz." denildi.

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