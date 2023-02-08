Artçı sarsıntılar ne zaman biter? Artçı depremler ne kadar sürecek?

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 2 büyük depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. Vatandaşların korku dolu bekleyişleri sürerken bir yandan da artçı sarsıntıların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki depremler devam edecek mi? Artçı sarsıntılar ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRECEK?

Doç. Dr. Doğan Kalafat, "Artçı sarsıntıların en büyüğü 6.6, 45'e yakın 4'ün üzerinde deprem var. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecektir. O yüzden vatandaşlarımızın muhakkak hasarları binalardan kaçınmasını ve evlerine girmemesini" diliyoruz." uyarısında bulundu.

Kalafat "Artçıların zaman içerisinde hem büyüklükleri hem de sıkılıkları azalarak devam edecektir. 8 kilometrelik uzunluğundaki bu fay parçası ana depremde kırılmıştır. Enerjisi boşalmıştır. Bunun dışında orada daha büyük bir deprem olasılığı riski çok düşüktür. Vatandaşlarımızın artçı süreçlerini panik yapmadan sakin bir şekilde karşılamaları gerekir. " dedi.

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı Deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

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