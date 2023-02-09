Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta hassas akustik dinleme cihazlarıyla yapılan çalışmada, yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.

İtfaiye erleri, çalışma sonucu Yusuf isimli kişiyi, 89 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan kurtarma anı görüntülerinde, enkaz altındayken ulaşılmaya çalışılan kişinin ekiplere defalarca "Allah razı olsun." dediği yer alıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bina enkazından 89 saat sonra sağ olarak çıkarılan 23 yaşındaki Yiğit Akar'a kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye eri depremzedeye botunu verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı ilçede, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'tan gelen AFAD, Belediye ve Ereğli itfaiye ekiplerince Çamlıca Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Apartmanı enkazında yürütülen çalışmada, 23 yaşındaki Yiğit Akar 89 saat sonra kurtarıldı.

Kurtarılma sırasında ekiplerin sorularını yanıtlayan Akar, ağrısının bulunmadığını, öğrenci olduğunu söyledi.

Akar, kurtarma ekiplerine ise "Karşı binanın önünde beyaz araba vardı, o ne durumda?" sorusu üzerine ekipler, "Şimdi bir bakarız ona, senin araba mı?" diye sordu. Akar ise "bizim pederin arabası o" şeklinde yanıtladı.

Bu sırada Ereğli itfaiyesinde görevli itfaiye eri, depremzede Akar'a kendi botunu verdi.

Akar, tekbirler eşliğinden ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Tevfik Atraş ve Hamide Abude çifti, depremden 88 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Slovakya'dan Hatay'a gelen ekipler Cebrail Mahallesi'nde yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Slovak ekiplerin arama kurtarma köpekleriyle yaptığı çalışmada bir binanın enkazında sağ kişilerin olduğu tespit edildi.

Slovak ve Türk ekiplerin çalışmasıyla Halepli 45 yaşındaki Tevfik Atraş ile eşi 40 yaşındaki Hamide Abude depremden 88 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

Adıyaman'da "Elif" ve "Kadir" isimli çocuklar, 87 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı.

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 kenti etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarında ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman merkezdeki bir binanın enkazında, Memur-Sen ekiplerinin de bulunduğu arama kurtarma çalışmalarında, depremden 87 saat sonra 10 yaşındaki Elif ve 14 yaşındaki Kadir enkazdan sağ çıkarıldı.

Osmaniye'de arama kurtarma çalışmalarının 88. saatinde Metin Tamer Sitesi'nde bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Deprem sonrası enkaza dönüşen Metin Tamer Sitesi'nde bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Jandarma ekiplerinin termal kameraları sayesinde yerin tespitinin ardından 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri bölgede yoğunlaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Murat Babaoğlan sağ olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı