Depremin 100. saatinde çifte mucize!

Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Diyarbakır'da, yıkılan binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 101 saat sonra anne ve oğlu yaralı çıkarıldı.

Ekipler, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda ekiplerin arama kurtarma çalışmalarında enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat Varlı'ya ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101'inci saatte kurtarıldı.