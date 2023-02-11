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Hasarlı bina durumu nasıl öğrenilir? e-Devlet hasarlı bina sorgulama ekranı...

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası evlerin hasar durumu merak ediliyor. Vatandaşlar 'Evim hasarlı mı? Evimin hasar durumu nedir?' sorusunu araştırıyor. Bakanlık e-Devlet üzerinden hasar durumu sorgulama sayfasını erişime açtı. İnternete erişim olmayan vatandaşlar ise bakanlığın iletişim merkezinden ev hasar durumunu öğrenebilecek. İşte e-Devlet bina hasar durumu sorgulama ekranı...

11.02.2023, 10:42

Hasarlı bina durumu nasıl öğrenilir? e-Devlet hasarlı bina sorgulama ekranı...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bina hasar tespiti yapmak isteyen vatandaşlar için bakanlık e-Devlet üzerinden sistemi açtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Kimlik numarasıyla birlikte adres sorgusu yaparak, binasının ağır hasarlı, yıkık, veya az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini yapacak. Bu tespitler yapılmadan kesinlikle binalara girilmemesini önemle ifade etmek istiyorum. " dedi.

HASARLI BİNA DURUMU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatacaklarını bildirdi.

Kurum, Gaziantep AFAD Deprem Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Hasar tespitleri, tespitin bitmesine müteakip vatandaşlarımızın bilgilendirilebilmesi amacıyla adres ve kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden evinin hasar tespitini görebilecek, bilgilendirme alabilecek.



Aynı zamanda "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden de kimlik numarasıyla birlikte adres sorgusu yaparak, binasının ağır hasarlı, yıkık, veya az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini yapacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, bilgilendirmeleri daha seri yapabilmek amacıyla iletişim ofisleri kurduklarını da vurgulayarak, "Hem hasar tespit hem de vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını, taleplerini alacağımız iletişim ofislerimiz, şehir genelinde kurulmuştur. Hem Gaziantep merkezde hem Nurdağı'nda hem de İslahiye'de vatandaşlarımız hasar tespit ofislerine, iletişim ofislerine giderek, hasar tespitinin durumunu da öğrenebilir."

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