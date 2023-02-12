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Haberler Gündem Deprem çadırında 'Umut' doğdu! Kulağına ezanı Mehmetçik okudu

Deprem çadırında 'Umut' doğdu! Kulağına ezanı Mehmetçik okudu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem sonrası Osmaniye'de kurulan deprem çadırında bir bebek dünyaya geldi. Ailenin, bebeğin isminin bir asker tarafından konulmasını istediği, askerin yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyarak bebeğe Umut adını verdiği öğrenildi.

İHA

12.02.2023, 15:25

Deprem çadırında ’Umut’ doğdu! Kulağına ezanı Mehmetçik okudu

Türkiye'yi sarsan deprem haberleri arasında umut veren bir haber de gündeme geldi. AFAD İzmir ile beraber deprem bölgesi olan Osmaniye'deki Atatürk Lisesi çadır alanında görev alan Milli Eğitim Arama Kurtarma (MEBAKUB) İzmir ekibi, deprem çadırında bir bebeğin dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Öte yandan ailenin, bebeğin adının bir asker tarafından konulmasını istediği, askerin yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyarak bebeğe Umut adını verdiği ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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