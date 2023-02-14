  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Tarihi Dulkadiroğulları'na dayanıyordu... 527 yıllık Ulu Cami depremde hasar gördü!

Tarihi Dulkadiroğulları'na dayanıyordu... 527 yıllık Ulu Cami depremde hasar gördü!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, şehirde korkunç yıkımlara sebep oldu. Tarihi Dulakdiroğulları'na dayanan 527 yıllık Ulu Camii'de afette hasar gören yapılardan bir oldu. Hasar gören tarihi cami, havadan böyle görüntülendi.

14.02.2023, 11:04

Kahramanmaraş'ta bulunan Dulkadiroğulları'ndan kalan 527 yıllık Ulu Cami, depremde hasar gördü. Hasar gören tarihi cami, dron ile görüntülendi.

Tarihi Dulkadiroğulları’na dayanıyordu... 527 yıllık Ulu Cami depremde hasar gördü!

Kahramanmaraş merkezli iki deprem nedeniyle, kentte bulunan Dulkadiroğulları'ndan kalan 527 yıllık Ulu Cami de etkilendi. Ulu Cami'nin minaresi kısmen yıkıldı. Minareden düşen parçalar tavana da zarar verdi. Caminin hasar görmesi nedeniyle vatandaşlar ise namazlarını avluda kılmaya başladı. Hasar gören cami, havadan görüntülendi.

Tarihi Dulkadiroğulları’na dayanıyordu... 527 yıllık Ulu Cami depremde hasar gördü!

"GÖZLERİM DOLUYOR"
Ulu Cami'de namaz kılan 70 yaşındaki Hasan Ayva, "Burada hep namaz kılardım. Bu şekilde görünce çok etkilendim. Kahramanmaraş'ın en eski camisi. 600-650 senelik cami. Bugüne kadar yıkılmamış. Çok içleniyorum. Gözlerim doluyor" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA