Tarihi Dulkadiroğulları’na dayanıyordu... 527 yıllık Ulu Cami depremde hasar gördü!

"GÖZLERİM DOLUYOR"

Ulu Cami'de namaz kılan 70 yaşındaki Hasan Ayva, "Burada hep namaz kılardım. Bu şekilde görünce çok etkilendim. Kahramanmaraş'ın en eski camisi. 600-650 senelik cami. Bugüne kadar yıkılmamış. Çok içleniyorum. Gözlerim doluyor" dedi.