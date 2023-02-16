Hatay’da depremin bıraktığı iz duvardaki haritaya yansıdı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde, Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesinin binasında da çatlaklar oluştu.

Türkiye haritasının da bulunduğu Çanakkale Savaşı'nı betimleyen resmin yer aldığı, okulun birinci katındaki duvarda oluşan çatlak, öğretmenlerin dikkatini çekti.

Çatlağın, tam da Türkiye haritasında Hatay'ın bulunduğu kısma denk gelmesi, öğretmenleri duygulandırdı.

Okulun matematik öğretmenlerinden Yunus Şahin, resimde oluşan çatlağın, Türkiye'nin geçirdiği zor günlerin adeta yansıması olduğunu belirterek, "Depremin bıraktığı iz ve bizim mücadelemizi bu resim çok güzel özetliyor." dedi.

Uzman isimden dikkat çeken deprem açıklaması: 11 şiddeti düzeyinde hasara yol açtı

Şampiyonlar Ligi maçlarında Türkiye'de gerçekleşen depremler için saygı duruşu düzenlendi

Emniyetten yardımseverlere uyarı: Depremi fırsat bilen dolandırıcılara dikkat!