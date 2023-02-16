Japonya’da gurbetçiler, Kahramanmaraş depremlerinde görev alan Japon arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm dünya ülkeleri arama kurtarma faaliyetleri için depremin etkilediği 10 ile akın etmmişti. O ekiplerin biriyse Japonya'dan gelen arama kurtarma ekipleriydi. Japon ekibi, 10 gün süren çalışmaların ardından ülkelerine döndü. Onları ise havalimanında Türk gurbetçiler alkışlarla karşıladı.

Tokyo'da bulunan havalimanında düzenlenen karşılama töreninde Türk gurbetçiler çiçek takdiminde bulunarak ellerinde Türk ve Japon bayrakları bulunan pankart açtı. Gurbetçiler ayrıca Türkçe ve Japonca olarak "Teşekkür ederim" yazılı levhalarla mesajlarını iletti. Öte yandan Törene Türkiye Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen de katıldı.