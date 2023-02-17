Yunanistan’a kaçarken yakalanan müteahhit tutuklandı

Son dakika... Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca sorumluların tespiti noktasında titizlikle yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan müteahhit sayısı artmaya devam ediyor.

TUTUKLU SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Kahramanmaraş'taki yıkılan binalara ilişkin tutuklanan müteahhit ve sorumlu sayısı 11'e, adli kontrol kararı verilen şüpheli sayısı 8'e yükseldi. 36 kişi hakkında ise gözaltı kararı verildi.

YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI, TUTUKLANDI

Tutuklananlar arasında Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan ve Marmaris'ten getirilen en az 20 kişinin öldüğü Pentapark Sitesi ile en az 60 kişinin öldüğü Gözde 1-2-3 siteleri müteahhidi M.B. de bulunuyor.