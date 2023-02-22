"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 4 bin 191 başvuru geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Evim Yuvan Olsun Projesi"nin "Devlet Millet El Ele" verilerek yapıldığını belirterek, "Bu kampanya ile güvenli şekilde hayırsever vatandaşlarımızın evlerini afetzede vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız." dedi.

Varank, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) "Evim Yuvan Olsun" Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ilk anından itibaren devletin bütün imkanlarını ve kurumlarını seferber ettiğini söyledi.

Afetin üstesinden gelebilmek ve depremzedelerin acısını dindirebilmek için büyük mücadele verdiklerini ifade eden Varank, bu mücadelede en büyük destekçilerinin aziz milletin ve hayırsever vatandaşların olduğunu kaydetti.

"EVLERİN DOĞALGAZ, ELEKTRİK VE SU FATURALARINI KAYMAKAMLIKLAR ÖDEYECEK"

Kaymakamlıkların bu evlerin kontrolünü yaptıktan sonra hayırsever vatandaşlarla sözleşmeler imzalanacağını ifade eden Varank, gerek bedelsiz gerekse de 1 yıllık makul bir kira karşılığında kullanılmak üzere bu evlere afetzede vatandaşların yerleştirileceğini bildirdi.

Evini kullandırmak isteyen vatandaşların bizzat kaymakamlıklarla muhatap olacağını dile getiren Varank, "Evinizi ücretsiz kullandırmak istiyorsanız en az 3 ay süresince evini kullanmak üzere sözleşme yapmak istiyoruz. Bundan daha kısa ücretsiz olarak verimli şekilde afetzede vatandaşlarımızı buralarda barındırma imkanı mümkün değil. Kira karşılığı evinizi kullandırmak istiyorsanız da makul bir kiranın olması gerekiyor. En az 1 yıl süreyle afetzedelerimizi barındırmak istiyoruz. Bu evlerin doğalgaz, elektrik ve su faturalarını da kaymakamlıklarımız ödeyecek. Bu konuda hayırseverlerin endişelenmesine gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, evi olmayan hayırseverlerin de bu kampanyaya katkı sağlayabileceğini anlatarak, onların da sistem üzerinde depremzedelerin kirasını ödemek için AFAD'ın hesaplarına bağış yapabileceğini bildirdi.