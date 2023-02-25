İsveç ve Finlandiya için hesap zamanı!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile mutabık kaldıklarını söyledi. NATO'nun merkezinin bulunduğu Brüksel'de gerçekleştirilecek toplantıda İsveç ve Finlandiya'nın Madrid zirvesinde taahhüt ettiklerinin ne kadarını gerçekleştirdikleri, terörle mücadele başta olmak üzere maddeler üzerinde ne kadar aşama kaydedildiği şeffaf şekilde masaya yatırılacak.



ÜÇLÜ TOPLANTI KARARI

Stoltenberg, Başkan Erdoğan ile görüşmesine değinerek "Görüşmelerin tekrar başlaması ve Mart ortasında NATO karargahında, benim himayemde Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında geçen Haziran'da imzalanan anlaşmanın uygulanması ve katılım sürecinin nasıl tamamlanacağı konusunda üçlü bir toplantı düzenlenmesi üzerinde mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.



NATO: YAPILANLAR YETERLİ

İsveç'te gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunun ardından askıya alınan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularının değerlendirildiği Daimi Komite toplantısı önümüzdeki ay Brüksel'de gerçekleştirilecek. Türkiye, NATO genişlemesine karşı olmadığını dile getiriyor. Ancak İsveç ve Finlandiya'nın yükümlülüklerini yerine getirmeden NATO üyelikleri üzerindeki rezervin kalkmayacağını, atılan adımlardan Türk halkı ve TBMM'nin ikna olması gerektiğinin altını çiziyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Batılı ülkeler yapılanların yeterli olduğunu söylüyor. Ankara ise atılan adımları görmezden gelmediğini belirterek, özellikle suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda henüz somut bir gelişme olmadığını vurguluyor. Brüksel'deki toplantıda da hangi adımların atılıp atılmadığını muhataplarıyla açıkça, şeffaf bir şekilde değerlendirilecek. Türkiye, somut adım atması konusunda herkesin İsveç'i teşvik etmesi gerektiğini dile getiriyor.



FİNLANDİYA'YA AYRI YÖNTEM

Başkan Erdoğan, Stoltenberg'in geçtiğimiz haftaki ziyaretinde görece daha az sorunlu olan Finlandiya konusunda ise ayrı bir yöntem izlenebileceğini ifade etti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO'ya üyelik durumunun Türkiye'nin "elinde" olduğunu belirterek, "Eğer sadece Finlandiya'yı alıyoruz derlerse bu bizim için zor bir durum olacak ama 'Hayır başvurumuzu çekiyoruz' mu diyeceğiz? Hayır, bunu yapamayız" dedi.



■ BETÜL USTA

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