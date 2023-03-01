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Çukurca katili paketlendi

MİT’in Irak’ın Süleymaniye şehrinde düzenlediği operasyonda, 12 eylemde 60 güvenlik personelinin şehit edilmesinde yer alan PKK’lı ‘Soreş’ kod adlı Ramazan Güneş, yakalanarak Türkiye’ye getirildi

1.3.2023

Çukurca katili paketlendi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2011-2017 yıllarında PKK/KCK tarafından Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirilen 12 eylemde bizzat yer alarak 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusu olmak üzere toplam 60 güvenlik personelinin şehit edilmesinde aktif rol alan PKK/KCK'lı 'Soreş/Soreşger' kod adlı Ramazan Güneş'i operasyonla yakaladı.

2011'DE 26 ASKER ŞEHİT EDİLDİ
Saha ajanları tarafından Irak'ın Süleymaniye şehrinde saklandığı tespit edilen Ramazan Güneş, yaklaşık 1 yıl süren takibin ardından, kılık değiştirip yakınına gelen ajanlar tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Terörist Güneş'in, Hakkari Çukurca Asayiş Komando Tabur Komutanlığı'na yönelik 2011'deki roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit edilmesi, Çukurca Gezgintepe mevkiinde 2011'de 2 askerin şehit edilmesi, Çukurca'da Ağustos 2011'de 9 askerin şehit edilmesi, Çukurca'da 19 Ekim 2011'de eş zamanlı saldırıda 26 askerin şehit edilmesi, Çukurca'da 7 Ağustos 2011'de 1 polisin şehit edilmesi, Şubat 2012'de Hakkari Çukurca'da 49 Tepe Üs Bölgesi'nde 3 askerin şehit edilmesi, Ağustos 2012'de Çukurca merkez Geçimli Jandarma Karakolu'nda 6 asker ile 2 köy korucusunun şehit edilmesi, Çukurca'da Ekim 2016'da 2 askerin şehit edilmesi, Çukurca'da 2 Eylül 2016'da 7 askerin şehit edilmesi, Çukurca'da 5 Temmuz 2017'de 1 askerin şehit edilmesi eylemlerinde yer aldığı belirlendi.

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