Çukurca katili paketlendi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2011-2017 yıllarında PKK/KCK tarafından Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirilen 12 eylemde bizzat yer alarak 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusu olmak üzere toplam 60 güvenlik personelinin şehit edilmesinde aktif rol alan PKK/KCK'lı 'Soreş/Soreşger' kod adlı Ramazan Güneş'i operasyonla yakaladı.

2011'DE 26 ASKER ŞEHİT EDİLDİ

Saha ajanları tarafından Irak'ın Süleymaniye şehrinde saklandığı tespit edilen Ramazan Güneş, yaklaşık 1 yıl süren takibin ardından, kılık değiştirip yakınına gelen ajanlar tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Terörist Güneş'in, Hakkari Çukurca Asayiş Komando Tabur Komutanlığı'na yönelik 2011'deki roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit edilmesi, Çukurca Gezgintepe mevkiinde 2011'de 2 askerin şehit edilmesi, Çukurca'da Ağustos 2011'de 9 askerin şehit edilmesi, Çukurca'da 19 Ekim 2011'de eş zamanlı saldırıda 26 askerin şehit edilmesi, Çukurca'da 7 Ağustos 2011'de 1 polisin şehit edilmesi, Şubat 2012'de Hakkari Çukurca'da 49 Tepe Üs Bölgesi'nde 3 askerin şehit edilmesi, Ağustos 2012'de Çukurca merkez Geçimli Jandarma Karakolu'nda 6 asker ile 2 köy korucusunun şehit edilmesi, Çukurca'da Ekim 2016'da 2 askerin şehit edilmesi, Çukurca'da 2 Eylül 2016'da 7 askerin şehit edilmesi, Çukurca'da 5 Temmuz 2017'de 1 askerin şehit edilmesi eylemlerinde yer aldığı belirlendi.