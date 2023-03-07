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Haberler Gündem Kayseri'de 4.7 ve 4.3 büyüklüklerinde deprem!

Kayseri'de 4.7 ve 4.3 büyüklüklerinde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 14.47 ve 14.48'de 4.7 ve 4.4 ve saat 14.53'te de 4.3 büyüklüklerinde üç deprem meydana geldi.

07.03.2023, 15:35 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023, 15:35

Kayseri’de 4.7 ve 4.3 büyüklüklerinde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 14.47 ve 14.48'de 4.7 ve 4.4 ve saat 14.53'te de 4.3 büyüklüklerinde üç deprem meydana geldi.

Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçesinde art arda 3 deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ilk deprem saat 14.47'de 4.7, 14.48'de 4.4 ve 14.53'de 4.3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

VALİ ESMER'DEN İLK AÇIKLAMA

Kayseri Valisi Şenol Esmer, depreme ilişkin, "07.03.2023 tarih, saat 14:47 de merkez üssü İncesu ilçemiz olarak belirlenen 4.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmemekte olup, birimlerimiz saha kontrol çalışmalarına devam etmektedir" açıklaması yaptı.

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