6’lı koalisyona geri dönen Meral Akşener’in yüz ifadesi ne anlatıyor? Masaya oturmaya zorlandı! İşte çok konuşulan olayın perde arkası...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması sırasında masadan ayrılıp tekrar geri dönen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre, geçen haftaki açıklamasında, "Ne bir kumar masasında, ne de bir noter masasında olacağız" diyen ifadelerini kullanarak masadan kalkıp, krizin ardından yeniden masaya oturan Akşener'in takındığı tutum ve yüzündeki mutsuz ifade büyük tepki topladı. Akşener'in tutumu ve yüz ifadesine ilişkin toplumun tüm kesimlerinden ilginç açıklamalar geldi.

İşte Meral Akşener'in 'masanın kaybedeni' olduğu vurgusu ile dolu o açıklamalar:

MASAYA OTURMAYA ZORLANDI

* Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Prof. Dr. Zakir Avşar:

Ağır sözler söylemesine rağmen masaya dönmek zorunda kaldı. Meral Akşener'in surat ifadesi, hem ağır sözlere rağmen bu masaya dönmesinin hem de masadan istediğini alamadığının bir göstergesiydi. Yayınlanan yol haritasında da Meral Akşener'in iki belediye başkanının aktif olarak Cumhurbaşkanı yardımcılığı yapma isteğinin de tam anlamıyla olmadığı açıkça görülmüştür. Akşener tatmin olmadı ancak başka şansı yoktu. İYİ Parti kendisini masaya çok bağlamıştı. Meral Akşener'in masadan kalkmasının ardından parti içinde istifa tehditleri oldu. Uzlaşma baskısı yapıldı ve tekrar Meral Akşener masaya oturmaya zorlandı. Yüz ifadesi de aslında bunun göstergesiydi. Meral Akşener'in bu süreçte yaptıklarının sandığa yansıması olacaktır. Koalisyonun ne olacağını Türkiye nelere gebe olduğu bu süreçte görülmüştür.. Gençler koalisyon dönemlerini görmedi ancak son günlerde 6'lı masada yaşanan bu kriz adeta bunun fragmanı olmuştur.

KILIÇDAROĞLU İLK İŞ AKŞENER'İ YETKİSİZLEŞTİRİR

* CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal:

İyi Parti'liler dönüşü olmayan yola girdiler. Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse; Genel Başkan koltuğuna yerleşince kendisini CHP Genel Başkanlığına taşıyan Önder Sav'ı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşener'i yetkisizleştirir. İcracı bakanlıklar İyi Parti'ye verilmez. İyi Parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa HDP dışarıdan, (belki de içeriden) destek olur. İyi Parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu.

"ONLAR İÇİN MEMLEKET SÖZ KONUSU DEĞİL"

* CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Milletvekili Mehmet Sevigen:

Güvensizlik var tamamen. Toplumun güveni kayboldu. En küçük bir konuda anlaşamayan insanlar, Türkiye'nin önemli meselelerinde nasıl anlaşacaklar? 'Bu masada dostluk, arkadaşlık, demokrasi, birlik beraberlik, ulusal birlik var' diyorlardı ya. Bunların hepsinin yalan olduğu, 6'lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı. Bunun toplumun önünde tartışılması da millete büyük bir iyilik yapıldı. Millet herkesin ne olduğunu gördü. Onlar için memleket, ülke filan söz konusu değil, mavi vatan söz konusu değil. Libya, Kıbrıs söz konusu değil. Hele deprem hiç söz konusu değil. Meral Hanım'ın hırsı aklının önüne geçmiş bir vaziyette. Üst akılın bir araya getirdiği 6'lı masa bu. Zoraki evlilikler çok kısa sürer. Bunlarınki zoraki evlilik. 6'lı masada milletvekili dağıtımı başladığında çatırtı olacak. Bunlar seçime kadar toparlanacaklarını zannetmiyorum. Bak depremi de unuttular dört-beş gündür"

* CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek:

12 maddelik taahhütname ile sistemin yürüme ihtimali yok. Cumhurbaşkanı tamamen vesayet altına alındı. Kendi başına sadece köşkte yemek yiyebilecek. (Akşener'in ayrılığı) Meral Akşener'in kesin kararlı olduğu değerlendiriliyordu. Ne oldu. Tehdit edildi. Başka bir açıklaması yok. Yaşar Okuyan dosyalarla geldi 'bitireceğim onu' dedi. Bir şekilde Meral Akşener tehdit edildi. Yoksa öyle bir kıvırma olamaz. Masada öteki durumunda İYİ parti ve bakanlık verseler bile Cumhurbaşkanı seçildikten sonra şutlayabilir. İYİ Parti ile işi bittikten sonra hiçbir şey vermeyebilirler. Şu anda masanın en güçsüz partisi İYİ Parti. Kendini o hale getirdi. Akşener istediğini kesinlikle alamadı.

İMAMOĞLU 3 NİSAN'A KADAR ADAY OLABİLİR?

Koalisyonun yeniden dağılabilme ihtimalinin var. 3 Nisan'a kadar her şey olabilir. 3 Nisan 2023 saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na listelerin verilmesi için son tarih. Ben hala İmamoğlu'nun vazgeçtiği kanaatinde değilim. Muharrem İnce'nin de hesabı oydu. İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak, Meral Akşener ile hareket edecek, İmamoğlu'nun rüzgarından Memleket Partisinden vekil sokacaktı. Strateji buydu. İkisi de bir şekilde olmadı. Başka kuvvetler olabilir ama kesinlikle bir tehdit var. FETÖ'cüler söylüyor işte, ikisini de cumhurbaşkanı yardımcısı yap formül budur diye. O formülü uyguluyorlar. Kaset mi çıktı, ses kaydı mı çıktı, tehdit mi edildi ne oldu bilemiyoruz. Meral Akşener kolay eyvallah edecek birisi değil. Bu masa milletin iradesini yansıtmıyor diye ayrılıyorsunuz sonra arkanıza bakarak geri dönüyorsunuz. Bu normal bir şey değil. Bu mesele Türk siyasi tarihine geçecek bir mesele olacaktır.

AKŞENER'E KENDİ PARTİSİ İÇİNDE DE TUZAK KURULDU

* Gazeteci Hulki Cevizoğlu:

Meral Akşener'e 6'lı masada kurulan tuzak kendi partisinin içine kadar yayılmış, kendi partisi içinde de tuzak kurulmuştur. Partisinin aldığı kararlara rağmen nasıl oturdu ve kendi yetkilileri attıkları twitlerle ve medyaya yaptığı açıklamalarla Akşener'e büyük bir baskı uyguladılar.

KAYBEDEN MERAL AKŞENER OLDU



* Gazeteci Abdülkadir Selvi:

Bu sürecin tartışmasız kazananı Kılıçdaroğlu oldu. Kaybeden ise Meral Akşener'di. Öyle ki Akşener'in moral bozukluğu kameralara yansıdı. Liderler masasında yenilgi almış gibi bir hali vardı. Zaten toplantıdan sonra liderlerin yemeğine kalmadı.

* Barış Yarkadaş:

Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan'a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?

* MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın:

İP Müdüresi Meral Akşener oyun kurayım derken oyuna düştü. 'Ölüyü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar' dedi. Sonra ölüyü görünce sıtmaya razı oldu. Kumar masasına geri döndü. Yani Batı yakasında değişen bir şey yok. Müdire Hanım, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına boyun eğdi.

* AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik:

Yüzlerden yansıyan, imzanın istemeden atıldığıdır. İstemeden atılan imza, 'İstersen atma' tehdidinin gücünü anlatır. Etki altındaki bu altılı yapının, bir de 7. ortak ile ne hal alacağını bir düşünün. Türkiye'yi bunlar yönetecek öyle mi?

* MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal:

Güvenin söküğü dikiş tutmaz koçum. Birine iki defa güvenemezsin... Huzur için yama yapayım desen de rengini, dokusunu denkleyemezsin... Anladın mı? 5 milletten büyükmüş. Apoletler sökülmüş. Twitlerde silinmiş...

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş:

Üzerinden 46 yıl geçmesine rağmen muhalefet kafası aynı kafa, gelebildiği yer Güneş Motel zirvesinden, Çukurambar zirvesine.

* Yaşar Baş:

Yav bu Ekrem İmamoğlu çok enteresan bi model... Saraçhane'de verdi gazı Meral Akşener'e... Koskoca bir genel başkana resti çektirdi... Baktı ki risk var.. Anında sattı.. Meral Akşener'i ortada bırakıp geçti karşı tarafa...Şunu not edin.. Dün yaşananların yanında Güneş Motel falan oyuncak kalır..

"KILIÇDAROĞLU AKŞENER'İ TONGAYA GETİRMİŞ"

* Siyaset Bilimci Emrah Gülsunar:

İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili madde sırf iş olsun diye konulmuş. O madde muhtemelen hiçbir zaman uygulanmayacak. Şu da çok ilginç. Hiçbir maddede 'Sayın Cumhurbaşkanı' gibi bir ifade geçmiyor. Bir tek o maddede geçiyor. Metinden anlaşılan, Kemal Kılıçdaroğlu Akşener'i tongaya getirmiş. 'Gel tamam onları Cumhurbaşkanı yardımcısı yaparız' deyip kıytırıktan en sonra eklemiş. Yakında şu daha net görülecek: İmamoglu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı unvanları ne olursa olsun aslında büyük oranda kağıt üstünde olacak. Bu daha çok İYİ Parti masaya kolay geri dönebilsin diye bulunan bir formül. Tam da öyle oldu.

* Umut Erol:

Meral Akşener'in mutsuzluğu yüzünden okunuyordu. Kumar oynadı, bir çıkış yaptı. Ancak İmamoğlu ve Yavaş'tan karşılık bulmadı... Masaya dönmese siyaseten bitecek, dönünce de böyle mecbur bazı şeyleri kabullendi... Yaptığı çıkış elinde patladı...

"46 yıl sonra yeni bir Güneş Motel olayı... Akşener, İmamoğlu, Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu bir otelde görüşecek... Günler önce arkadaşlara demiştim ki bu seçim sürecinde her şey yaşanabilir, hatta yeni Güneş Motel olayı bile gerçekleşebilir... Buyrun buradan yakın..."

"MİLLETİN GELECEĞİNİ 'KUMAR MASASI'NA MI YATIRIYORSUNUZ?"

* Bilal Aydın:

Dönülen masa 2061 noterlikten biri olmadığına göre, kendi tabiriyle 'Kumar Masası'na mı dönüldü? Siz bu milletin geleceğini 'Kumar Masası'na mı yatırıyorsunuz?

"MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİ TASFİYE EDİLMİŞTİR"

* Recep Taha Engin:

Milli Görüş Hareketi, Türk siyasi hayatından tasfiye edilmiştir. Temel esasları ve söylemleri çerçevesinde Türkiye'de şimdilik temsilci bulunmamaktadır. Bu sebeple fikren ve zihnen herkes parti denile olguyu şunalık oynaya bilir.

Kılıçdaroğlu seçilirse Akşener’i yetkisizleştirir

Meral Akşener'in yüzü neden asıktı? CHP'li Yarkadaş 6'lı koalisyon masasında yaşananları anlattı! Mescitte 15 dakika pazarlık