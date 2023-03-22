Başkan Erdoğan’dan gündeme dair önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gece katıldığı NTV-Star TV ortak yayınında emeklilere müjde verdi, kritik açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında en düşük emekli maaşı ile ilgili yeni müjdeyi veren Başkan Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşını 2 bin TL artırarak, 7.500 liraya çıkarttıklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışmamızı yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz." diye konuştu. Başkan Erdoğan HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğiyle ilgili "Terör örgütünün parlamentodaki uzantısını da masaya ortak etti, beraber yürüyorlar. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi?" dedi.

KONUTLARI TESLİM EDECEĞİZ:

İlk konutların temelini yarın atıyoruz.

Toplam 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı. 6 bin 223 köy evinin de ihalesi yapıldı. Bir yıl içerisinde 11 ilde toplamda 650 bin konut inşa ederek hak sahiplerine teslim edeceğiz. Dikey mimariye girmiyoruz ve zemin kontrolleri yapıldı. Fay hatlarından uzak bölgeler seçilecek.

14 MAYIS SEÇİMİ: Deprem nedeniyle alışılmış seçim kampanyası düşünmüyoruz. 20 yılda yaptıklarımızı vatandaşlarımıza anlatacağız.

6'LI KOALİSYONUN 7 YARDIMCI FORMÜLÜ: (Altılı masa) Tam anlamıyla bir eski Türkiye fotoğrafı olan koalisyon mantığıyla çalışıyorlar.

(Altılı masa) Terör örgütünün parlamentodaki uzantısını da masaya ortak etti, beraber yürüyorlar. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? HDP en başından beri masanın yedinci ortağıydı. Benim vatandaşım emperyal kafaların yandaşı değildir.

KILIÇDAROĞLU'NUN HDP ZİYARETİ: (HDP'nin cumhurbaşkanı adayı göstermemesi) HDP zaten masanın yedinci ortağı idi. 'Gizli ortak var' demiştik. Şimdi masanın altından üstüne çıktı. HDP eşittir PKK'dır, HDP eşittir YPG/PYD'dir.

Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor, bunu benim milletim düşünsün. Kandil'deki terörist elebaşıları altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar, bay bay Kemal'i Kandil'e umut veren aday olarak görüyorlar.

ARTIŞLARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ: Et fiyatlarındaki artışlar spekülatif.

Bu artışların önüne geçeceğiz. Gıda ve Tarım Bakanlığı açıklamalarını yaptı. Tarım Kredi'lerde makul fiyatları sunacağız. Mehmet Şimşek ile ekonomik gelişmeler konusunda bir fikir alışverişi yapmak istedim. Fikirlerine önem veririm. Hem benimle hem de arkadaşlarımla istişare halinde.

Desteği devam etti ve ediyor. Seve seve üstüne düşeni yapacağını söyledi.

Kendisine teşekkür ediyorum.

2030'A KADAR 1 MİLYON TOGG: Bu fabrikadan inşallah şu ana kadar talep 80 bin. 85 milyon nüfusumuzun da burası ortak gururu. Siparişler yoğun. 60 yıllık hayal gerçek oldu. Söz verdik ve bu hayali gerçeğe dönüştürdük. 7 ayrı renkte TOGG'larımız var. İnşallah bu ay sonundan itibaren caddelerimizi onlar da zenginleştirecek.

2030'a kadar 1 milyon üretmiş olacağız. Hayırlısı olsun.

17 KABINE ÜYESI ADAY OLACAK: CUMHUR İttifakı'nın 14 Mayıs seçiminden de zaferle çıkacağından hiçbir kuşkumuz yok. (Cumhur İttifakı'nın genişlemesi) Yerli ve milli siyaset yapan, milletin değerleriyle barışık siyasi partilere kapımız açık. Kabinedeki Arkadaşlarımın hemen hemen her birisini şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik. Genel seçimde 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik.