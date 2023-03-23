İnşaatta malzemeden çalmak cinayet sayılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde yıkılan binaların müteahhitleri için ise hızla harekete geçildi. Ölüm ya da yaralama sonucunun meydana geldiği binaların inşaatında kusurlu oldukları belirlenenler hakkında cezai soruşturma ve kovuşturma yürütülüyor.



VAN DEPREMİ ÖRNEĞİ

Bu kişiler arasında yapı sahibi, yapı müteahhitti, fenni mesul meslek mensupları ve yapı denetim sorumluları bulunuyor. Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 85'nci maddesinde düzenlenen 'taksirle öldürme suçu' ve 'taksirle yaralama suçu'nu kapsıyor. 2011'deki Van depremi sonrası açılan bir davanın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; yıkılan binanın inşaatında kalitesiz

malzeme kullandığı belirlenen müteahhidin 'Bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan ceza alması gerektiği vurgulandı.



BİLİRKİŞİ RAPOR SUNDU

Kararda "Depremde yıkılan binadan alınan karot numunelerinin teknik bilirkişiler tarafından incelenmesi neticesinde; 1997 yılında yayımlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelikte birinci ve ikinci derece deprem bölgelerindeki binalarda C20 veya daha yüksek dayanımlı beton kullanılmasının zorunlu olmasına rağmen, kullanılan betonun Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen minimum beton sınıfı olan C16'yı dahi sağlayamadığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Bu karar sonrası kalitesiz malzeme kullanan müteahhitler, bilinçli taksirle adam öldürme suçundan yargılanacak.

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