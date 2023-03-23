Rönesans Sitesi’nin yapı denetim sorumlusu Çinçinoğlu tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu İzmir'de tutuklandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 6 Şubat'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği yıkılan binalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalar sürdürülüyor.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda yapımı 2013 yılında tamamlanan ve depremde yıkılması sonucu yaklaşık bin kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir'de gözaltına alınan Çinçinoğlu, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.