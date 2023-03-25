Başkan Erdoğan’dan, Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 14'üncü ölüm yıldönümüne ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
14'üncü şehadet yıl dönümünde, i'lâ-yi kelimetullah ve nizam-ı âlem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/dWz7cgGHS0— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 25, 2023
Erdoğan'ın yayınladığı mesajda, "14'üncü şehadet yıl dönümünde, i'lâ-yi kelimetullah ve nizam-ı âlem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yâd ediyorum" ifadeleri yer aldı.