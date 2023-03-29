Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bayrama kadar deprem bölgesindeki temel atma ve iftar programlarımız sürecek. Ramazan Bayramı'nın sevincini milletimizle paylaştıktan hemen sonra seçim gününe kadar kesintisiz devam edecek il ziyaretlerimiz başlayacak.

Buradan depremzede kardeşlerime seslenmek istiyorum. Seçim süreci sebebiyle değişen gündemin; sizleri, sizlerin yaşadığı şehirlerdeki durumu, yapılan yardım ve destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerini unutturmasına asla izin vermeyeceğiz.

Eğitimden sağlığa hiçbir hizmetini eksik bırakmadan deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale dönmesini sağlayacak faaliyetleri yürüteceğiz.

Acıların paylaştıkça azalacağı, yüklerin paylaştıkça hafifleyeceği inancıyla 85 milyon bir olarak mücadele edeceğiz. Deprem bölgesini ayağa kaldıracak çalışmaları yaparken Türkiye Yüzyılı'ndan geri adım atmayacağız.

KARADENİZ GAZINDA SON VİRAJ

Pazartesi günü Togg yöneticileri misafirimiz olacak. Togg 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Her başarının ardında böyle bir emek, büyük bir sabır ve gayret var. Pazartesi günü aracımızı teslim alacağız. Önümüzdeki ay Hürjet'ten Anadolu gemisine kadar savunma sanayi projelerini paylaşacağız. Arife günü Karadeniz gazının Filyos'a getirilmesi törenini yaparken müjdelerimiz de olacak.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA İNDİRİM

Arefe Günü, Karadeniz Gazı'nın Filyos'a getirilmesi töreni yapılırken, milletimize yeni müjdelerimiz olacak. İki bayramı bir arada yaşayacağız. Şimdiden 2 müjdeyi paylaşalım. Elektrikte tüm abonelere yüzde 15 indirim. Sanayide doğal gaz kullanımına yüzde 20 indirim yapacağız.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 yeni madenci alarak hem şükranlarımızı ifade edeceğiZ hem de ekonomimize katkı sağlayacağız. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda seferlerin başlama heyecanını yaşayacağız.

Güvenlik korucularımıza da müjdemiz olacak. Emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeden 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesi sağlıyoruz.

Bu ülkede her kesimin refahını artırma yanında hak ve özgürlüklerine kavuşturan, herkesi bağrına basan biz olduk.

2002 seçimlerin 'Tek başına iş başına' diyerek girmiş ve iktidara gelmiştik.

MİLLETİMİZİN İRADESİ YİNE GALİP GELECEK

14 Mayıs'ta 20 yıllık eser ve hizmetlerimizle kayıpların telafisi kararlılığıyla milletimizden bir kez daha destek isteyeceğiz. Seçim süreci 10 Mart'ta aldığımız seçimlerin yenilenmesi kararından sonra YSK'nın belirlediği usullere göre ilerliyor. Önceki gün itibariyle cumhurbaşkanı adayları belli oldu. YSK'nın açıklamasına göre 4 cumhurbaşkanı adayı bulunuyor. Bu gelişmenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz milletimize ve ferasetine güveniyoruz. Seçimlerin tamamında olduğu gibi kendisi ve ülkesinin geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Bu sürecin sonucunda milletin iradesi yine galip gelecek.

Türkiye Yüzyılının inşasına kimse set vuramayacak. Bizzat kendi ifadeleriyle kumar masası olan, birbirlerine pusu kuran 7'li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi mefta olacak. Cumhur İttifakı olarak 6 Şubat'tan beri ortaya koyduğumuz duruş en güzel örneklerindendir. Muhalefetin bencil tavrına rağmen biz kendi hassasiyetimizden taviz vermeyeceğiz. Bu dönemde bile çıkar peşinde koşanlara itibar etmeyeceğiz. Varsa bir hadsizlik gerekli cevabı vereceğiz.

Yalanlarla milletimizin kafasının bulandırılmasına rıza göstermeyeceğiz. Her platformda doğruları konuşmaktan çekinmeyeceğiz. Ne partimizin ne de ittifakımızın ne de milletimizin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz.

HEP OLDUĞU GİBİ DİK DURACAĞIZ

Muhataplarımızın bizi kendi çukurlarına çekmesine meydan vermeyeceğiz. Hep olduğu gibi dik duracağız sağlam duracağız ama diklenmeyeceğiz. Karşımızdakiler ne kadar alçalırsa alçalsın biz milletimize karşı kardeşliğin, hakkın ve hakikatin diliyle konuşacağız.

Daha önce de dediğim gibi. Bizim için sokaktaki her vatandaşımız ittifakımıza oy veren ya da vermeye hazırlanan vatandaşımızdır. Türkiye büyük bir ailedir, 85 milyonun tamımı da bu ailenin mümtaz ferdidir.

AK Parti kuruldu, Cumhur İttifakı da bir araya geldiğinden beri milletimizle böyle bir gönül bağı kurduğu için zaferden zafere koşmuştur. Milletimizle girdiğimiz her mücadelede yeri geldiğinde 15 Temmuz gibi canı pahasına yanımızda yer alan yolumuzun doğru olduğunu göstermiştir. Önümüzdeki seçimlerde tüm cumhurbaşkanı adaylarından beklentimiz rekabetin çıtasını eser ve hizmet altına düşürmemesidir.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MEŞRULAŞTIRILMASINI KABUL ETMİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yardımcılıklarının bakanlıklarının milletvekilliklerinin "ne vereyim abime, seç beğen al" mantığıyla dağıtıldığı bir işporta tezgahına döndürülmesinden rahatsızız. Siyasi cambazlıklarla terör örgütlerinin meşrulaştırılmaya çalıştırılmasını kabul etmiyoruz. Eksiler "otu çek, köküne bak derlerdi.