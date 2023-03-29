Bay Kemal’e bir destek de ‘dağ’ kadrosundan

PKK elebaşlarından 14 Mayıs seçimlerine ilişkin peş peşe açıklamalar geliyor. Kandil'deki kadın teröristlerden biri olan Bese Hozat kod adlı Hülya Oran, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi yönünde çağrı yaptı. Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken muhalefet cephesinde, CHP'nin bir önceki seçimdeki adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oyları bölmesi yönünde büyük bir korku yaşanırken, Kılıçdaroğlu çareyi HDP ile görüşmekte buldu.

6'lı masada yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e rağmen HDP ile görüşme gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, partinin desteğini tam olarak kazandı. Görüşmeden 2 gün sonra HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve Pervin Buldan, aday çıkarmayacaklarını açıklayarak Kılıçdaroğlu'na yeşil ışığı yakmış oldu.

'İLKESEL YAKLAŞIMA UYGUN'

Son olarak CHP liderine bir destek de PKK elebaşı Hülya Oran'dan geldi. Terör örgütünün kanalında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama yapan Oran, şu ifadeleri kullandı: "HDP'nin aday çıkarmama tutumu HDP'nin ilkesel yaklaşımına uygun bir tutumdur. Bu anlamda biz bu tutumu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Bu tutum da seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Sonrasında da çeşitli değerlendirmeler oldu. İleride kime destek vereceklerini de belirttiler. Kürt toplumunun da beklentisi budur."

'ÇOK ÖNEMLİ BİR SÜREÇ'

Seçim sürecinde eylemde bulunmayacaklarını belirten terörist Oran, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye çok önemli bir sürece girdi. Bir seçim sürecidir. Bu seçim süreci de Kürdistan toplumu açısından çok önemlidir. Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Biz bu eylemsizlik kararını seçim süresince de sürdürme, seçimden sonra yeni bir durum değerlendirmesi kararına ulaştık. Eylemsizlik kararımız seçim boyunca sürecek."

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Konya'yı ülke yaptı

MİLLET İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'nın Ereğli ilçesinde katıldığı Millet Buluşması programında büyük bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, tarımsal üretimle ilgili olarak konuştuğu sırada Konya ile Hollanda'yı kıyaslayarak, "Konya Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.