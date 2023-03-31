Başkan Erdoğan’dan Gaziantep’te önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, bölgede yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın konuşması öncesi Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep – Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Deprem sadece düştüğü yeri değil tüm Türkiye'yi yakmıştır. Dünyanın birçok noktasından samimi taziye mesajları aldık. Bugün bir kez daha hem kalıcı konutlarımızın temelinşi atmak hem de sizlerle hasbihal etmek için buradayız. Köyleri ve ilçeleriyle depremin yıktığı şehirlerin tamamını ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceğiz.

AFAD ve diğer kurumlarımızın yanı sıra, yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Kardeş belediyeler oluşturduk. Partimizin belediyeleri, kardeş belediyelerle bir arada çalışmalarını yürüttüler. Bu vesileyle tüm belediye başkanlarımıza ve ekiplerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

"67 BİNİN ÜZERİNDE KONUTUN YAPIM SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

313 bin bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı...

Şehirlerimizin birikimini hedeflerini mutlaka gözetiyoruz. Mevcut merkezlerin dönüşümünü hep bu anlayışla yapıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. 67 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık.

Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde, Antalya ve Muğla ve yangınlarında nasıl kimseyi mağdur etmeden evleri teslim ettiysek, burada da aynısını yapacağız.