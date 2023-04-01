Ahmet Davutoğlu fikir mi değiştirdi?

Gelecek yazılarımızda, Aziz Milletimiz'e Altılı Masa GECEKONDU SİSTEMİ içindeki partilerin aralarındaki mayınları daha geniş yazacağız demiştik. Derin ABD-Avrupa'nın kurguladığı, 7 BAŞKAN YARDIMCISI, HDP DESTEKLİ UCUBE KEMAL KILIÇDAROĞLU KOALISYONU ÇATISI'NDA YENI BİR ÇATLAK OLUŞTU. Bilindiği gibi, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP-Kemal Kılıçdaroğlu öne çıkarıldı. Geriye kalan beş parti Genel Başkan'ın Başkan Yardımcısı olmalarında uzlaşma sağlamıştı. Bu uzlaşmaya göre, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal milletvekili olmayacaklar, direkt olarak BAŞKAN YARDIMCISI koltuklarına oturmayı planlamışlardı.

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Önceki gün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bir TV yayında MİLLETVEKİLİ OLMA ARZUSUNDAN BAHSETMESİ, 7'li Masa'ya bomba düşürdü. Millet İttifakı'nın küçük ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde CHP'den girme sinyali verdi. 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken 6'lı koalisyonun küçük ortaklarından Ahmet Davutoğlu, katıldığı programda, dikkat çeken bir sinyal verdi. Seçimlerde CHP LİISTESİ'NDEN Milletvekili adayı olabileceğinin sinyalini veren Davutoğlu, "Ben Altılı Masa'nın mümkün olduğu kadar topluca seçime girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı partiler farklı düşünüyor. Seçime girsek biz de ciddi oy alırız ama Gelecek Partisi'nin kaç milletvekili olduğundan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, DEVA'nın, İYİ Parti'nin, Saadet'in kaç milletvekili olduğundan daha çok topluca milletvekili çıkarmalıyız" dedi.

KAFA KARIŞIKLIĞI VAR

Ahmet Davutoğlu'nun CHP LİSTESİNDEN MİLLETVEKİLİ OLMA ARZUSU değişik yönlerden, Yedili Masa'nın derinliğindeki KAFA KARIŞIKLIĞINA işaret ediyor. Davutoğlu, neden acaba milletvekili olma arzusunu dile getirdi ? Kemal Kılıçdaroğlu'nun omurgasında kurgulanan yedili ucube sistem-Başkanlık konseyinde yönetim problemi şimdiden görülmüş demek. Parti Başkanları, direkt olarak BAŞKAN YARDIMCISI olmaları halinde, Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybederse, beş lider milletvekili olmadıkları için MECLİS DIŞINDA KALACAKLAR. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kaybedince, beş parti lideri MECLİS DIŞINDA KALACAK. Beş parti lideri Meclis dışında kalacakları için, CHP listelerinden gelecek en az 20'şer kişilik kontenjan milletvekilleri grup kuracaklar ama liderleri Meclis dışında kalacak. Birer grup başkanı seçmeleri, TBMM'de oy kullanayamayan lider durumuna düşecekler. Partilerini Meclis dışından idare etmekte, kontrolü sağlamakta büyük zorluklar yaşayacaklar. Belli ki, Ahmet Davutoğlu'nun CHP LİSTESİNDEN MİLLETVEKİLİ OLMA ARZUSU, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetme durumunu dolaylı biçimde ortaya çıkarıyor. Kemal Kılıçdaroğlu kaybedince, Meclis dışında kalacak Ahmet Davutoğlu'nu BİR KORKU SARMIŞ DURUMDA.

BENZER KORKULAR

Ortaklaşa Başkan Yardımcısı olma kararında bir çatlak ortaya çıkmış görünüyor. Davutoğlu, KAYBETME KORKUSUNU açıklarken, yeni gelişmelerin habercisi oluyor. Milletvekili listelerinin 9 NİSAN'da Yüksek Seçim Kurulu'na verilme gereği olduğundan, 9 Nisan'a kadar, AHMET DAVUTOĞLU'NUN

VE PARTİSİ'NİN MİLLETVEKİLİ OLMA ARZUSUNU geliştirme imkanı var. Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetme korkusunu yaşarken, diğer liderlerin de ses çıkarmamalarına rağmen, aynı korkuyu yaşadıklarını görmemek mümkün değil. Özellikle Meral Akşener, 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmuş, kaybetmiş, MECLİS DIŞINDA kalmanın büyük sıkıntısını yaşamıştı. İyi Parti'yi dıştan kontrol etmekte zorluklar yaşadı. İyi Parti Meclis Grubu'nun başında TBMM'deki görüşmelere katılamama, konuşamama problemi içinde kalmıştı. Bu sefer de, Kemal Kılıçdaroğlu KAYBEDİNCE, yine Meclis dışında kalmanın bunalımını yaşıyor olmalılar.

YAVAŞ'IN KONUŞMASI

Büyük iddialarla parti kuran Ali Babacan da KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KAYBEDERSE 'BEN NE YAPARIM' demeye başladığını düşünmemek mümkün değil. Bilindiği gibi UCUBE KEMAL KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ'NE Meral Akşener tarafından eklemlenen Mansur Yavaş, geçen hafta kritik bir açıklama yapmış, 'Sadece ben ve İmamoğlu Başkan Yardımcısı olmalıydık. Diğer liderler, Başkan Yardımcısı olmamalı, milletvekili olarak partilerinin başında TBMM'de bulunmaları çok iyi olacak' demişti. Yavaş'ın patlattığı bomba belli ki Ahmet Davutoğlu'nu etkilemiş görünüyor. Ahmet Davutoğlu sonrası diğer liderlerin de MİLLETVEKİ- Lİ OLMA ARZULARI CANLANIRSA, 9 NISAN'A KADAR KILIÇDAROĞLU'NUN UCUBE MODELİ ÇÖKME POZİSYONUNDA KALACAK.

SONUÇ

Ahmet Davutoğlu, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KAYBEDECEĞİ KORKUSUNA DÜŞMÜŞ DURUMDA. Gerçekten Kılıçdaroğlu kaybedince, Türk siyasi hayatında MUHALEFET DEPREMİ YAŞANACAK. Milletvekili olmayan parti başkanları, TBMM DIŞINDA KALACAK. PARTİLERİ'NİN BAŞINDA BİLE KALMALARI ZORLAŞACAK. Liderlerin ADAMLARI CHP ve İyi Parti'den aldıkları kontenjan milletvekillikleri ile gireceği MECLİS'TE olacaklar. Başkanları dıştan seyredecek. Ahmet Davutoğlu, UYANDI. 9 NİSAN'A KADAR KEMAL KILIÇDAROĞLU dışındaki diğer liderlerin de MİLLETVEKİLİ OLMA KARARI ALMALARI, UCUBE KILIÇDAROĞLU MODELİNIN ÇÖKMESİ DEMEK. KILIÇDAROĞLU GECEKONDUSU'NUN YIKILMASI DEMEK.