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Kılıçdaroğlu'ndan skandal hareket! Seccade üzerinde ayakkabı ile poz

14 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandallarına bir yenisi daha eklendi. Katıldığı bir iftar programı sonrası partisinin milletvekili aday adayı ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun paylaşılan fotoğrafında seccadeye ayakkabı ile basması büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına "Yazıklar olsun" "Bunlar milli değil" gibi yorumlarla tepki gösterdi.

01.04.2023, 12:01

Kılıçdaroğlu’ndan skandal hareket! Seccade üzerinde ayakkabı ile poz

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu, programın ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede CHP'li Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

AYAKKABI İLE SECCADEYE BASTI
Görüşmeye dair paylaşılan fotoğraftaki detay ise tepkilere neden oldu. Paylaşılan görselde, Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile Müslümanların namaz kılarken kullandığı seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü.

HAMZA DAĞ'DAN TEPKİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken fotoğrafına ilişkin "Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" değerlendirmesinde bulundu.

SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına "Yazıklar olsun" "Bunlar milli değil" gibi yorumlarla tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

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