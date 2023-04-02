Kılıçdaroğlu’nun seccade skandalında yeni perde! Seccadeye bastığı ilk fotoğraf değilmiş!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı ile ittifaka giren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandallarına bir yenisini daha ekledi.



Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayakları altına aldığı görüntüler ortaya çıktı. Üstelik Kılıçdaroğlu'nun 'aceleye geldi' sözleri de boşa çıktı ve aynı yerde farklı kareler de çektiği belirlendi.





"BEN KİMSEYİ KIRAMAM" DEDİ SECCADEYE BASTI!

Kılıçdaroğlu, "Dün akşamdan bu yana saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesiyle ilgili kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda olduğu olay, fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam. Öyle bir alışkanlığım da yoktur. Herkesi kucaklar, saygı duyarım. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar, açıkca söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Böyle iftira ve operasyonlardan siz samimi müslümanlara sığınıyorum." demişti.

SECCADE SKANDALINDA YENİ GÖRÜNTÜ!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar'la Kılıçdaroğlu'nun aynı yerde çekildiği yeni fotoğraf da ortaya çıktı.





ALİ ACAR FOTOĞRAFI KIRPARAK PAYLAŞTI!

Üstelik Acar'ın sosyal medya hesabından seccadeye bastıkları kısmı kırparak paylaştığı da anlaşıldı.



