Yassıada zihniyeti muhalefette canlandı

SEÇİMLERE az bir süre kala muhalefetin söylemleri de eylemleri de kontrolden çıktı. Kılıçdaroğlu'nun önceki günkü Trabzon mitinginde meydana, 'sana söz' yazılı darağacı görselli pankartlar asıldı. Dün de Akşener, meclis kürsüsüne elinde kurşunla çıkarak ucuz bir şova imza attı.

GERÇEĞİ YOK SAYIYOR

İYİ Parti lideri Akşener, geçtiğimiz gün partisinin İstanbul İl Binası'na isabet eden kurşunlar üzerinden başlattığı provokasyonu, Grup Toplantısı'nda da sürdürdü. Binaya isabet eden kurşunların bir gece bekçisi tarafından hırsızlara sıkılmış olmasını görmezden gelen Akşener, kürsüdeki mermileri yere atarak, "Tüm mermilere göğüs gereceksiniz söz mü?" diye bağırarak şov yaptı.

Art arda yaşanan skandallara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik yaptığı konuşmada, "Seccadeye ayakkabı ile basan, Trabzon'da darağacı pankartı asan, kürsüde kurşun atan zihniyet Yassıada zihniyetidir. Meclis, kurşun sergisi açılacak yer değildir" sözleriyle muhalefeti sert bir dille eleştirdi.