Sağlıkçılarla iftar programında Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi personeli ile iftar yaptı. İftar programında konuşan Erdoğan, şehir hastanelerinin faydasının deprem sürecinde bir kez daha görüldüğünü belirtti. Sağlık ordusunun salgın ve deprem sürecinde en ön safta yer aldığını da belirten Başkan Erdoğan, "Milletimizin imdadına koşan sağlık çalışanlarımızı asla ihmal edemeyiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu sofralar, 85 milyonun birlikve beraberliğinin göstergesidir.

Sizlerin şahsında, tüm sağlık çalışanlarına ülkemize ve milletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınında biz de olumsuz etkilendik. Salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ekonomik bakımından bizden çok daha zengin ülkelerde gözlenen vahim durum ülkemizde yaşanmadı. En büyük sağlık kriz denen bu salgını takdire şayan bir organizasyonla atlattık.

Hemen yanı başımızda akan kanın durması için Ukrayna ve Rusya arasında çalışmalarımızı südürüyoruz. Tam önümüzü görmeye başlamışken 6 Şubat'ta tarihimizin en kara gününü yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir. Aramızda o günü yaşamış sağlık çalışanlarımız var. Depremde hayatını kaybetmiş 505 sağlık personelimiz bulunuyor.

Halen 7 bin 731, 1008 kardeşimiz de yoğun bakımda tedavi görüyor. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, yaralılarımızla nasıl yakından ilgilendiğinizi biliyorum.

KOCAELİ'YE YENİ ŞEHİR HASTANESİ

Yaralılarımıza özellikle hali hazırda 122 bin 316 sağlık personelimiz depremzedelerimize hizmet veriyor. Hala aktif olan 34 sahra hastanesi kurduk. Şehir hastanelerimizin faydasını deprem sürecinde bir kez daha gördük.Toplamda 30 bin 197 yataklı 21 şehir hastanemiz şu an vatandaşlarımıza en üst standartlarda sağlık hizmeti veriyor. Şimdi de inşallah Kocaeli'de yeni bir şehir hastanemizi açıyoruz. Kimi çevrelerin mesnetsiz saldırılarına rağmen bu devasa sağlık yatırımlarını ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Salgında nasıl rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız.





Milletimizin imdadına koşan sağlık çalışanlarımızı asla ihmal edemeyiz. Sizlerin görevlerini hakkıyla yapabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz.

42 BİN 500 SAĞLIK PERSONEL ALIMI

Sağlık kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz. 2 bin 832 sürekli işçi 9 bin 59 sağlık personelinin atamasını yapacağız. Seçim sürecinin çalışmalarımızı sekteye uğratmasına kesinlikle müsade etmeyeceğiz. Yapımına başladığımız deprem konutlarının umutları nasıl yeşerttiğini görüyoruz. Aziz milletimizin sandıkta en doğru kararı vereceğini biliyorum. Sizlerin nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.