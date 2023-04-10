Tosuncuk’un sağ kolu Türkiye’de

Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk'un Uruguay'daki sağ kolu olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Türkiye'ye iade edildi. Kaya, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya, Adalet Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Türkiye'ye iade edildi. Kaya, tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçilen Kaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Osman Naim Kaya, Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle 'kara para aklama', 'vergi kaçırma', 'suç örgütü üyesi olma', 'dolandırıcılık' gibi suçlardan aranıyordu. Kaya hakkında kurmızı bülten çıkarılmıştı. Çiftlik Bank davasında ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 kişiyle birlikte yargılanan Mehmet Aydın da Temmuz 2021'de Brezilya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

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