Başkan Erdoğan’dan Eskişehir’de önemli açıklamalar

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor.

Bugün de ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var. Atılımları kesmek için her yolu denediler.

Karşımızda 7'li koalisyon var. Bu masada terörle kol kola olanlar var mı? CHP, İYİ Parti terörle kol kola. Yavrucuklar da istikameti tamamen kaybettiler.

Daha sapkın akımları, sosyal medya mecralarını, Londra tefecilerini ve oradaki bütün eroin kaçakçılarını, Batı'daki yönetimleri saymıyorum bile. Peki ne istiyor bunlar? Türkiye düşük teknolojileri, düşük katma değerli üretimleri yapsın, ama yüksek teknoloji, yüksek katma değer alanına girmesin istiyorlar. Yani; İHA, SİHA, Akıncı, Kızılelma yapmasın; bitmedi TCG Anadolu'yu da yapmasın. Togg yapmasın, öyle alıştılar ya. Yıllar yılı bu ülkeyi öyle yönetmediler mi? Bu CHP böyle yönetmediler mi? Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi yönetemediler.

Davos'tayız. O zaman Davos'un o arasında biz de şöyle Bebecan o zaman yanımda. Beraber IMF'nin başındaki zatla görüşüyoruz. Sıkıysa bunu da yalanla. 'Siz adamlarınızı devamlı gönderiyorsunuz, bu gelenler Türkiye'yi yönetmeye, akıl vermeye mi geliyor, yoksa taksitlerini almaya mı geliyor? Taksitlerini alacaklarsa, alırlar giderler, ama Türkiye'yi yönetemezler, Türkiye'yi ben yöneterim". 2013'e kadar devam ettik ve bunların alacağını ödedik. 2013'ten sonra artık IMF ilişkimiz kaldı mı? CHP ve İP bunlar bize akıl verdiler. Buradan borç almanız lazım dediler. Biz ne dedik? 'İhtiyacımız yok'. O zaman Merkez Bankası rezervimiz 27,5 milyar dolardı, şimdi elhamdülillah 3 haneli rakamlara çıktık.

"SİYASİ MEVTA HALİNE GELECEKLER"

Uçak gemimiz şu anda Sarayburnu'nda. Ama bu CHP, İYİ Parti, HDP, Kandil, TCG Anadolu'dan rahatsız.

Unutmayın 14 Mayıs bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır. Çok kızgınlar. Ülkemizin yaşadığı sessiz devrimleri hazmedemeyenlerin öfkeleri yüzlerinden okunuyor.

Çıkmış bay bay Kemal soğan da soğan patates de patates diyor. Sen soğanı masaya koyar yumruğunla vurur onun lezzetini alabilir misin? Biz soğanımızı öyle yedik. Bu yollar olmasa siz bütün bu patatesi domatesi neyle taşıyacaksınız. Bu yolları yaptık ki bunlar taşınsın. Bunların böyle bir derdi yok. Çok uzun mücadeleler sonunda ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız. 14 Mayıs'ta umudunu FETÖ ve PKK'ya bağlayanlara dersini veriyor muyuz?

Bizim siyasetteki alameti farikamız eser ve hizmettir. Milletimiz bizi 15 seçimde birinci parti olarak çıkardı. Bugün de Eskişehir'de yatırım tutarı 4 milyar olan 99 ayrı yatırımın açılışını yapmak için buradayız.

Çok uzun mücadeleler sonucunda ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Bu seviyeyi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız.

İlk yerli elektrikli lokomotif E5000'in lokomotif ve alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajı tamamlanarak test ve sertifikasyonuna başlanacak.