Başkan Erdoğan Denizli’de düzenlenen İftar Programında konuştu

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Fitne tüccarlarına prim vermeyeceğiz. Siayasi rekatbet,i siyasi husumete dönüştürmek isteyenlerin oyununa gelmeceyeceğiz. Biz bugünlere seccadenin üzerinde ayakkabı ile dolaşarak kıble arayanlarla değil, kıblesinin kabe olduğunu bilenlerle geldik. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni bayramdan sonra açacağız.

"BUNLARDA HER TÜRLÜ KEPAZELİK VAR"

3 günlük çıkarları uğruna eteğine yapışmadıkları terör örgütü kalmadı. Gündeme gelmek için söylemedikleri yalan, atmadıkları iftira kalmadı. Yeri geldi, noter yeri geldi kumar masası dediler. Sapkın akımları desteklemekten utanmıyorlar. Ayasofya'yı tekrar müze yapma vaadine kadar bunlarda her türlü kepazelik var.

'KAZANAMAZ' DEDİKLERİ ADAYA ŞİMDİ 'UMUT' DİYORLAR"



7'li koalisyonun içinde debelendiği gaflet çukurunu sizler de mahcubiyetle takip ediyorsunuzdur. Siyasi ikballeri için işportaya çıkarmadık ilkeleri kalmadı. Tekmeledikleri masayı, 'kazanamaz' dedikleri adayı millete 'umut' diye yutturmaya çalışıyorlar. Topu topu 7 kişiler ama kavgasız tek bir günleri geçmiyor. Birbirlerini idare etmekten acizler ama sorsan Türkiye'yi idare etmeye talipler. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızı katlettiler. Gezi'de de katlettiler. Selo'yu, evlat katili Apo'yu çıkaracağız diyorlar. Bunlar terörist nasıl çıkaracaksınız? Ayosofya'yı müze yapmaya kadar bunlarda her türlü kepazelik var. Biz LGBT'ye karşıyız. CHP, HDP, İYİ Parti LGBT'ci. Bunların aykırı bir şey söylediğini duydunuz mu? Bu milletin asli değerlerinden taviz vermeyeceğiz. Türkiye'yi küresel tefecilere çekmek gibi mandacılık var. Neymiş 300 milyar dolar sözü almış bay bay Kemal. Nerede? Hangi bankaya koydun bu paraları? Yalan olur da bu kadarı olmaz. Kapalı kapılar ardından bölücü örgütün siyasi uzantısıyla yaptığı pazarlıklar var. Eğer dürüstsen, bu millete neler konuştuğunu açıkla ve millet dürüstlüğünü görsün.



Oy pusulasının bir tarafında milletin adamı, diğer tarafında iş bilmez aday olacak. Bir zamanlar SGK'nın başındaydı. Batırdı orayı, bitirdi. Şimdi bizler şehir hastanelerinde nasıl hizmet veriyoruz görüyorsunuz. Bir tarafta 21 yıldır çok iyi bildiğiniz ehil kadrolar olacak, bir tarafta kumar masası olacak. Oy pusulasının bir tarafında Türkiye Yüzyılı'nın parıldayan güneşi, diğer tarafında CHP zihniyetinin karanlığı olacak

AYRINTILAR GELİYOR