HDP aşkı CHP’li Özel’i böyle patlattı!

CHP'nin TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in PKK-HDP ilişkisi ile ilgili çarkı büyük yankı uyandırdı.

'HİÇ DUYMADIM' DEDİ

Katıldığı TV programında "Ben HDP'nin Meclis'te 'Biz PKK'nın uzantısıyız' dediğini hiç duymadım" diyen CHP'li Özgür Özel'in 2016 yılında "Adalardan, dağlardan talimat alan Demirtaş'ın; CHP üzerinden dedikodu siyaseti ile manşet olma çabası ortadadır" diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle ilgili tartışmalar sürüyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı, suçlamalarının odağındaki HDP için CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa, o beyanı esas kabul etmek lazım. Ben HDP'nin mecliste 'Biz PKK'nın uzantısıyız' dediğini hiç duymadım" dedi. Özel'in bu çıkışı sonrası sosyal medyada Özel'in, 2016 yılında attığı tweet ortaya çıktı.

'MANŞET OLMA ÇABASI'

Özel'in "Adalardan, dağlardan talimat alan Demirtaş'ın; CHP üzerinden dedikodu siyaseti ile manşet olma çabası ortadadır" açıklamasını paylaşıp "Hiç utanması kalmamış" notunu düştüğü anlaşıldı. Özgür Özel'in bu çarkı sosyal medyada gündem oldu.