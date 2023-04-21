22 bin 43 personel alımı yapılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 22 bin 43 personel alımı için başvuruların 25 Nisan ile 11 Mayıs arasında yapılacağını söyledi. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başvuruların 25 Nisan'da başlayacağını belirtti. Bozdağ'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Adalet Bakanlığı'na personel alımına ilişkin ilanlar Resmî Gazete'de yayımlandı. PGM'de 10.719, CTE'de 10.138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Başvurular 25 Nisan'da başlayıp 11 Mayıs'ta sona erecektir. Hayırlı olsun."

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