‘Deprem bölgesinin imar ve ihyası kesintisiz sürecek’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Bu sene 6 Şubat depremlerinde yitirilen canların acısı sebebiyle Ramazan ayını buruk karşıladıklarını, buruk geçirdiklerini anlatan Erdoğan, deprem ve sellerde vefat eden 50 bini aşkın insanın her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi. Başkan Erdoğan, bayramdan sonra deprem illeri dahil okulların açılmasıyla birlikte bölgeye geri dönüşlerin daha da hızlanacağına inandıklarını belirterek, kayıplar geri getirilemese de depremzedeleri bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmakta kararlı olduklarını vurguladı. Deprem bölgesinde 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bin yeni yuva yapmayı planladıklarını dile getiren Erdoğan, bunlardan 319 binini 1 yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceklerini aktardı.Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılış programına katıldı. Burada açılış kurdelesi kesen Erdoğan, "Yarın da bayramla müşerref olacağımız Ramazan ayının tüm milletimize hayırlı olmasını dilerken, kurdeleyi de bu muhabbet içerisinde bu güzellikler içerisinde kesiyoruz" dedi.