‘Rakka’ sorumlusuna Kamışlı’da operasyon

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/ YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı'yı, 14 Nisan 2023 günü Suriye Kamışlı'da düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

FAALİYETLERİ TESPİT EDİLDİ

TÜRKİYE'DEKİ örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014'de Suriye alanına geçen Mehmet Sarı'nın son olarak PKK'nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde Rakka alanında üst düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

UYGUN ZAMAN BEKLENDİ

MİT, Mehmet Sarı'nın Kamışlı'daki faaliyetlerini takibe aldı ve operasyon için uygun zamanı bekledi. PKK/YPG mensubu Baran Kurtay kod adlı Mehmet Sarı, Suriye Kamışlı bölgesinde 14 Nisan 2023 tarihinde MİT'in özel ekibi tarafından düzenlenen çok gizli bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

ÇOCUKLARI DAĞA ÇIKARAN TERÖRİSTLER YAKALANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Terör örgütü PKK/ KCK'nın "yeni alan" ve "hamle" yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada, polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı.

ARALARINDA AVUKATLAR DA VAR

Şüpheliler arasında, 2017'den bu yana gerçekleştirilen 60'a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar, örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, bazı avukatlar ve dernek yöneticileri ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor.

DEAŞ SORUŞTURMASI: 39 GÖZALTI KARARI

ANKARA'DA DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin banka hesap hareketleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporları incelendi. Tanık beyanları ve yürütülen soruşturmalar kapsamındaki dijital incelemeler de yapıldıktan sonra örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına belirlenen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin gözaltına alınması için Ankara merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.